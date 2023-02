I et laboratorium på Akershus universitetssykehus finner vi førsteamanuensis Evandro Fei Fang. Han er en av landets ledende forskere på aldring.

Fang har jobbet i en årrekke for å finne en mulig kur mot Alzheimer, og sykdommer som gir akselerert aldring.

Nå håper han på ett gjennombrudd.

– Jeg tror disse blå kapslene kan gi oss friskere og lengre liv, sier Fang.

For godt til å være sant?

Faktum er at denne forskningen allerede har gitt oppløftende resultater.

Forsker Evandro Fei Fang, tror kapslene kan bidra til å bremse aldringsprosessen hos mennesker. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Holder cellene friske

Stjernen i dette showet heter NAD. Et livsviktig lite molekyl som kobles til sentrale funksjoner i cellene våre.

Enkelt forklart er dette molekylet avgjørende for at kraftverket i cellene, de såkalte mitokondriene, skal være i stand til å skape energi. Det bidrar til at cellene våre holder seg friske og motstandsdyktige mot stress og skader. I tillegg er det viktig for å reparere skadet DNA.

Problemet er at vi produserer mindre av dette stoffet, jo eldre vi blir. Og mindre tilgang på NAD, knyttes til flere av sykdommene som rammer oss når vi blir eldre.

Spesielt hjernelidelser som Alzheimer blir satt i sammenheng med dette, og mangel på NAD er allerede anerkjent som et av de viktigste kjennetegnene på aldring.

Nå har Fang og hans medhjelpere på laboratoriet, tatt i bruk en metode som øker nivåene av dette stoffet i kroppen.

Forskere ved Ahus i gang med å undersøke effekten av NAD på rundorm. Foto: Jan-Erik Wilthil

– Kan gi lengre liv

Det er her de blå kapslene kommer inn i bildet. De inneholder en form for B3-vitamin, som er en forløper til NAD.

– Studier har vist at NAD-nivået i blodet øker når vi tar disse kapslene, forteller Fang.

Han har gjennomført flere forsøk på mus, bananfluer og rundorm, som har gitt lovende resultater.

– Forsøkene viser at mus som får mer NAD, er friskere og lever lenger, forteller Fang.

Selv om resultatene ikke automatisk kan overføres til mennesker, er Fang forsiktig optimist.

– Jeg tror ikke det mulig å stanse aldring, men kanskje vi kan øke levealderen med 10 til 20 prosent. Det betyr at vi kan leve til vi er 100 år gamle. Målet er ikke nødvendigvis bare å leve lenger, men beholde god helse, forteller han.

Nøkkelen til god helse?

Hvert år dør tusener av nordmenn av aldersrelaterte sykdommer som kreft, demens, og hjerte- og karsykdommer.

Enda flere vil bli pleietrengende når eldrebølgen slår inn for alvor, og krisen i eldreomsorgen vil trolig bare vokse i omfang.

FN venter en dobling i antall personer over 65 år fram mot 2050.

Temaet er høyaktuelt etter at NRK Brennpunkt avdekket alvorlig svikt i eldreomsorgen i Norge.

Supermyk 86-åring. Inger Marie Holte har jernhelse etter å ha vært aktiv hele livet. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

De fleste av oss drømmer om en aktiv alderdom med god helse.

86 år gamle Inger Marie Holte fra Hokksund, er sprekere enn de fleste.

Et langt liv med mye trening har gitt henne en jernhelse. Hittil har hun styrt klar av alle sykdommene som rammer oss når vi blir gamle.

Den tidligere landslagstreneren i turn, er ikke i tvil om hva som er årsaken.

– Det at jeg har holdt meg i form, har vært avgjørende. Jeg trener halvannen til to timer hver eneste dag. Det å bevege seg og gjøre noe hele tiden, det tror jeg på, sier Holte.

Men hva om vi kunne ta en liten kapsel som gjorde at vi holdt oss like friske som Inger Marie?

Akkurat nå jobber flere forskere intenst, for å avdekke om økte nivåer av NAD kan være nøkkelen til å unngå flere aldersrelaterte sykdommer:

Kan ha effekt mot hjernesykdom Ved Haukeland sykehus i Bergen er en gruppe forskere i gang med en omfattende studie, som skal undersøke om de samme kapslene kan ha en effekt mot sykdommer som Parkinson, Alzheimer og ALS. – Vi har oppdaget at disse kapslene øker nivået av NAD i menneskehjernen. Nå skal vi finne ut om de kan brukes til behandling av disse sykdommene, forteller forsker og professor Charalampos Tzoulis. De første resultatene fra studien er ventet allerede om to år. Lovende resultater Tzoulis betegner NAD-forskningen som lovende. Dersom det viser seg at kapslene har en effekt mot hjernesykdommene, kan det bli aktuelt å lage et nytt medikament. – Det er en mulighet for at dette vil fungere som behandling på flere av folkesykdommene, men vi har ingen garantier. Vi må først fullføre disse studiene for å få svar på dette, sier Tzoulis. Han stiller seg foreløpig avventende til dyreforsøkene som viser at mus ble yngre etter å ha inntatt virkestoffet i kapslene. – Det må tas med en stor klype salt. Vi må huske at det finnes mange eksempler på lovende resultater fra museforsøk, som ikke har fungert på mennesker, sier Tzoulis. Blå kapsel mot hjertesvikt Også hjertesykdom kan potensielt forebygges og behandles ved hjelp av innholdet i kapslene. Professor Torbjørn Omland ved K.G. Jebsen senter for hjertemarkører, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus, leder nå en studie som skal avklare om de også kan fungere mot hjertesvikt. – Dette er veldig spennende. Det ser ut som hjertesvikt er forbundet med mangel på NAD, sier Omland. Pasienter med brystkreft deltar i studien. – Disse pasientene får en type behandling som kan skade hjertet, og gi en akselerert aldringsprosess. Ved å gi disse kapslene, håper vi å forebygge dette, sier Omland. Trenger robuste studier Dersom resultatene blir som Omland håper, tror han det kan bli et viktig redskap i kampen mot hjertesykdom. – Hjertesvikt er en veldig hyppig forekommende sykdom blant eldre over hele verden. Dette et stort helseproblem, hvor vi har stort behov for flere behandlingsformer. Selv om han er optimistisk, understreker Omland at det er nødvendig med robuste studier på mennesker for å gi klare svar.

Advarer mot bruk

Virkestoffet i kapslene er allerede tilgjengelig på det åpne markedet, under navnene nikotinamid ribosid og NMN. Disse kan enkelt bestilles på nettet.

Til tross for lovende resultater, advarer forskerne mot å ta kapslene.

Ifølge professor Charalampos Tzoulis ved Haukeland sykehus er det en teoretisk risiko for økt spredning hos kreftpasienter.

– Vi bruker høye doser, og vi vet ikke om dette er trygt. Det er foreløpig ikke dokumentert alvorlige bivirkninger, men man vet ikke hva man får, når man kjøper dette på nett. Folk må tenke på sin egen helse, og vente til resultatene av våre studier er klare, sier Tzoulis.

Han får støtte fra sin forskerkollega Evandro Fei Fang.

– Det er ikke noe poeng for unge å ta disse kapslene. Det gir trolig mest effekt for de som har passert 50 år, men de bør konferere med legen sin først, sier Fang.

Ville du tatt en kapsel som ga deg et friskere og lengre liv? Ja, selvsagt. Nei, aldring er en naturlig prosess. Vis resultat

Inger Marie Holte er 86 år gammel, men holder seg fortsatt i god fysisk form. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Tilbake i treningsrommet er Inger Marie Holte ferdig med nok en økt på tredemølla.

Dersom det skulle vise seg at kapslene faktisk fungerer, er hun ikke i tvil om hva hun selv ville gjort.

– Det er sikkert for sent for meg, men jeg ville ikke betenkt meg et øyeblikk. Det er vemodig å se jevnaldrende bli syke, og tenke på hvordan de en gang var. Det er altfor mye kreft og andre sykdommer som river folk bort, sier 86-åringen.