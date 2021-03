– Regjeringen har dratt beina etter seg i dette spørsmålet, sier MDG-leder Une Bastholm.

Oslo og Bergen har lenge bedt om å få lage såkalte nullutslippssoner. Det betyr at bare biler som ikke slipper ut klimagasser kan kjøre i enkelte områder. I praksis vil det si elbiler.

I klimameldingen åpner regjeringen for dette for første gang. Meldingen kom i januar. Siden har det mange kaller et fossilforbud blitt heftig debattert.

– Unødvendig å holde igjen

Regjeringen vil gå sakte fram. I første omgang vil de ha noen få prøveprosjekter som staten må godkjenne. Et forbud på riksveiene er uaktuelt.

Regjeringen vil sjå nærare på å bruke heimelen i vegtrafikklova § 7 til å opprette nullutsleppssoner av omsyn til klima, i første omgang i form av eit pilotprosjekt i nokre få byar. Klimameldingen

– Det er helt unødvendig at staten skal sitte og holde igjen, sier Une Bastholm.

– Det må være opp til kommunene selv om de ønsker å opprette nullutslippssoner. Dette er et viktig virkemiddel for mange kommuner, men ikke alle.

– Det vil sikre god byluft og gjøre byene våre trygge for unger og eldre og andre som er ekstra sårbare.

– Det er også veldig viktig som supplerende klimatiltak sammen med bomringer og elbilfordeler, særlig i byene, sier hun.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Trondheim, Stavanger og Fornebu

MDG har allerede foreslått fossilforbud flere steder. Både i Trondheim og Stavanger blir saker om dette behandlet i disse dager. I Stavanger er også Venstre med på forslaget.

I Bærum har kommunen bestemt at Fornebu skal være såkalt nullutslippsområde i 2027. Det er samme år som Fornebubanen åpner.

Politikerne har ikke tatt stilling til om det betyr forbud mot bensin- og dieselbiler.

Bærum MDG vil ha et slikt forbud i den sentrale delen av området, helst i 2025.

– Svært inngripende

FÅ BYER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil bestemme hvem som får lage forbudssoner. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er det ikke bestemt hvor mange eller hvilke kommuner som er aktuelle. Han fastholder at det i første omgang er snakk om noen få byer.

– En nullutslippssone er et svært inngripende tiltak, sier samferdselsministeren.

Hareide sier også at kommunene allerede har en rekke virkemidler for å ivareta klima- og miljøhensyn i byområder. I en e-post til NRK trekker han fram tre eksempler:

Bompengeordninger med fleksible takster.

Lavutslippsoner. Dette er soner der det er lov å kjøre bensin- og dieselbil, men de må betale gebyr.

Restriktiv parkeringspolitikk.

– Jeg oppfordrer kommunene til å ta i bruk disse virkemidlene, sier Knut Arild Hareide.

– Ikke interessant på bygda

Une Bastholm erkjenner at mange steder i Norge ikke er egnet for et bensin- og dieselforbud. Men dette er noe regjering og Storting ikke bør legge seg bort i, mener hun.

– Jeg mener vi må stole på at lokalpolitikerne kjenner sitt område og sin kommune best.

– For veldig mange små kommuner, mange steder på bygda, vil det ikke være interessant i det hele tatt, sier hun.

– Tar hele hånda

Klimameldingen er for tiden til behandlingen i Stortinget. Fremskrittspartiet vil ikke åpne for fossilfrie soner i det hele tatt. Forslaget til MDG viser hvorfor, sier transportpolitisk talsmann Bård Hoksrud.

VIL IKKE ÅPNE: Transportpolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud. Foto: Nils Skumsvoll

– Når regjeringen gir dem lillefingeren, tar de hele hånda. De ønsker egentlig å straffe de som er avhengig av bil og særlig av en fossilbil.

– Å åpne for dette er som å åpne en demning. Du starter veldig lite, og så brister hele demningen. Da kommer disse nullutslippssonene i bøtter og spann, sier Hoksrud.