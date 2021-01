– Dette har vært veldig etterlengtet for oss. Det er et viktig steg på veien mot et fossilfritt Bergen innen 2030, sier fungerende byråd for klima, miljø og byutvikling, Eline Haakestad (MDG).

NULL UTSLIPP: For å nå målet vil Lan Marie Berg (MDG) forby bensin- og dieselbiler i gradvis større områder. Foto: Heiko Junge / NTB

– Veldig gledelig, sier partikollega i Oslo, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

– Det er kjempeviktig skal vi nå målet om å gjøre Oslo til en nullutslippsby innen 2030 og få bedre luft og mindre støy.

Ja fra Rotevatn

Både Oslo og Bergen har lenge ivret for å få lage såkalte nullutslippssoner. Det betyr at bare biler uten klimagassutslipp har lov til å kjøre inn i bestemte deler av byene.

Et slikt forbud mot bensin- og dieselbiler er avhengig av at regjeringen gir grønt lys, eller kanskje snarere rødt.

Nå varsler klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at åpningen kommer i regjeringens nye klimaplan i morgen.

– Vi tror dette kan være et bra virkemiddel for å få fart på omstillingen av kjøretøyparken, særlig blant næringsdrivende. Vi ser at det fortsatt går for tregt med omstillingen til for eksempel elvarebiler, sier Rotevatn til NTB.

Innenfor Ring 1 først

I Oslo er Bymiljøetaten i full gang med å utrede hvordan nullutslippssoner skal innføres. Det skjer etter at et bredt flertall i bystyret gikk inn for et gradvis forbud da Oslo kommunes klimastrategi ble vedtatt i fjor.

Hvor og når et forbud skal innføres og hvilke bruker- og kjøretøygrupper som eventuelt får unntak er blant det som innføres.

Mest sannsynlig starter man med et forbud mot fossildrevne personbiler og lette varebiler innenfor Ring 1. Dette skal være på plass i løpet av to år.

OSLO SENTRUM: Bensin- og dieselbiler vil bli forbudt nærmest sentrum først. Foto: Erik Johansen / NTB

– Målet er at den første sonen skal være på plass innen 2023. I første omgang tenker vi at sonen kan være innenfor det som i dag er Bilfritt Byliv-området i sentrum, sier Lan Marie Berg.

– Når vil det være forbudt for bensin- og dieselbiler i hele Oslo?

– Det vi vet er at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030. Da må alle biler i Oslo være på nullutslipp. Det er et veldig krevende mål, men det er fullt mulig skal vi klare å begrense klimaendringene så vi ikke får de verste konsekvensene av dem, sier hun.

Håkonsgaten

Bergen har tidligere hatt en plan om et pilotprosjekt i Neumannskvartalet. Nå vil de se om flere og større områder også kan passe.

– Det er litt tidlig å si noe om hvilke gater det kan være, men for eksempel Håkonsgaten er interessant å se på. Der er det stor gjennomgangstrafikk, sier Eline Haakestad.

Danmarks plass

Sveinung Rotevatn er klar på at han ikke vil tillate forbudssoner som omfatter riksveinettet. Han trekker fram E39 gjennom nettopp Bergen som eksempel.

– Det ville fått dramatiske konsekvenser for et stort område, sier Rotevatn.

NESTE SKRITT. Bergens-byråd Eline Haakestad kan også tenke seg å nekte bensin- og dieselbiler over Danmarks plass. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Miljøbyråden ser derimot et forbud også på riksvei som neste skritt. Hun kan tenke seg å nekte diesel- og personbiler å kjøre over Danmarks plass. Det er et av stedene der det oftest er dårlig luft.

– Når man har lagt en seksfelts motorvei midt gjennom byen, er det viktig for oss at vi lokalt får virkemidler for å redusere utslippene på riksveiene i framtida, sier MDG-politikeren.

Bruksforbud

I Oslo stemte Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) imot ideen om forbud. FNBs gruppeleder Bjørn Revil frykter konsekvensene for folk i forbudssonene som etter hvert innlemmes.

– Det er leit for de menneskene som bor i området og har kjøpt helt vanlige biler i den tro at de kan kjøre helt vanlig med dem. De vil i prinsippet få et bruksforbud mot bilene sine.

– Bil er nødvendig for veldig mange grupper i Oslo for å ha et sosialt liv, besøke familie og lignende, sier FNB-politikeren.