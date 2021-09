Barn slipper innreisekarantene: – Det kom ikke et sekund for tidlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er veldig glade for det, spesielt barna. De er veldig glade for å dra tilbake på hytta uten karantene og det testregimet som har preget de siste 18 månedene, sier Kristian Sørensen.

Firebarnsfaren og familien pakket bilen og satte kursen mot Sverige rett etter regjeringens pressekonferanse fredag.

Under pandemien har det vært vanskelig for familien å besøke hytta på andre siden av grensen. Men etter klokken 16.00 i dag gjenåpner Norge.

Da blir det også lettelser i innreiserestriksjonene for barn. Nå slipper de karantene.

– Det kom ikke et sekund for tidlig, sier Sørensen.

– Restriksjonene og påleggene vi har levd med nå i halvannet år har vært tunge. Med testing i forbindelse med smitteutbrudd på skole og grensepasseringer, så har barna mine blitt testet mellom 13 og 15 ganger. Det er ganske omfattende det de har vært utsatt for.

Tilbake til en mer normal hverdag

Fredag ettermiddag holdt regjeringen pressekonferanse hvor de informerte om gjenåpningen av landet.

Fra klokken 16.00 i dag fjernes innreiserestriksjonene gradvis. Regjeringen vil fjerne tiltakene gjennom tre faser.

– Vi fjerner kravet om at man må ha negativ test før man kommer til Norge. Man må likevel ta en test på grensen, om man kommer fra et område med høy smitte, eller om man ikke har koronapass, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Politiet vil ta stikkprøver i grensekontrollen.

Det er ikke lenger krav om karantene for barn under 18 år ved innreise til Norge. Men barna må testes på grensen dersom de kommer fra et område med karanteneplikt.

Karantenekravet fjernes også for reisende fra oransje områder.

Her er mer informasjon om de tre fasene:

De tre fasene i gjenåpningen for innreise Ekspandér faktaboks Fase 1 trer i kraft klokken 16.00 i dag. Innreise: Innreiserestriksjonene, altså begrensningene på hvem som får lov til å komme inn i Norge, oppheves for EØS/Schengen og lilla land. Det innebærer at EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan komme inn til Norge. Innreiserestriksjonene oppheves også for personer som bor i lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener at kan ha noe mildere tiltak.

Innreise vil foreløpig være tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene for de som ikke har særskilte unntak. Stengte grenseoverganger vil åpnes igjen når grensekommunen har et testtilbud klart, og det er er laget god informasjon til de reisende.

Politiet vil prioritere grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontrollen av reisende fra områder med lavt smittetrykk nedprioriteres, men det vil bli gjennomført stikkprøvekontroller. Karantene og testing ved innreise: Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder etter dette kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).

Innreisekarantene fjernes for barn under 18 år. Plikten til test på grensen opprettholdes for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.

Voksne reisende fra karantenepliktige områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Plikten til PCR-test sju dager etter ankomst, fjernes.

Karantenehotell fjernes som krav, men opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et annet egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen sin der hvis de ønsker.

Krav om gjennomført koronatest før ankomst til Norge fjernes.

Krav om test ved grensepassering/ankomst avvikles for reisende fra grønne og oransje land/områder.Testkravet beholdes for reisende som kommer fra områder med karanteneplikt.

Alle fullvaksinerte med gyldig dokumentasjon slipper karantene og testing. Fase 2: I fase to vil regjeringen legge opp til at begrensningene på hvem som får reise inn i Norge også oppheves for alle land på EUs tredjelandliste. Karanteneplikten fjernes aller først for land innen EØS/Schengen og lilla land. Etter dette vil karanteneplikten fjernes for alle land på EUs tredjelandliste. Det vil også gjøres tilsvarende endringer for testkravet på grensen og krav om innreiseregistrering. Fase 3: I fase 3 vil det vurderes nærmere hvilke begrensninger det vil være for innreise til Norge. Krav om test ved ankomst og PCR-test er avviklet, men kan gjeninnføres hvis det trengs. Det vil også være beredskap for kontroll i indre Schengen.



– Det har vært sorg

– Vi er seks mennesker i en leilighet på 74 kvadratmeter i Oslo. Vi kjøpte hytta i Sverige for å ha et fristed med god plass og ikke minst tumleplass for ungene, sier Sørensen.

For familien har det vært tungt å ikke kunne reise over grensa og bruke eiendommen. Han sier det har gått veldig utover barna.

KOSER SEG: Søsknene Arya (12), Cassandra (9), Yasmine (12) og Castor (9) er veldig glad for at de ikke må i karantene lenger etter at de har vært i Sverige. Foto: Privat

– Det har vært reell sorg og depresjoner blant barna. Det har vært mye tårer og tristhet.

– Det vært vanskelig fordi det har vært så mye restriksjoner og en veldig annerledes hverdag her hjemme. Når de da i tillegg har mistet fristedet sitt og den tumleplassen, så har det vært tungt for dem.

– Blir det flere hytteturer i ukene som kommer?

– Nå kommer det jo til å bli hytta så å si hver helg igjen fremover. Det kommer til å bli deilig å komme seg bort fra Oslo og komme seg ut i Sverige og slappe av og nyte tilværelsen der.

