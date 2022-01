Teatersjef håper på flere lettelser: – 200 er litt lite

Torsdag kom regjeringa med lettelser i koronareglene, og det får kulturaktører over hele Norge til å puste lettet ut:

Fra og med fredag kan de nemlig ha 200 personer på kulturarrangementer innendørs. Alle må ha faste plasser, og det er påbud om bruk av munnbind.

– Vi er veldig glade for at det ble som vi håpet. Vi har planlagt for 50 publikummere, men nå kan vi planlegge for 200, sier festivalsjef Lisa Hoen for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF).

Festivalen begynner på mandag. Med de nye reglene kan de selge 200 billetter til hver forestilling.

Festivalsjef Lisa Hoen i Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) er glad for at de nå kan selge 200 billetter til hver forestilling. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Litt lite

Men - flere hadde også håpet på muligheten til å ha enda flere publikummere. Festivalen i Tromsø hadde hatt kapasitet til 60.000.

Teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheateret i Oslo er glad for lettelser, men mener 200 er for lite.

– I hovedsalen vår har vi plass til 750 tilskuere. 200 er bedre enn 50, men vi mener det er forsvarlig å slippe inn flere, sier han.

Teateret har premiere på stykket «Brannen» på hovedscenen lørdag. Med de nye reglene kan de bare fylle rundt en fjerdedel av salen.

Kan åpne for flere

Nå håper Seltun på flere lettelser, slik at flest mulig kan få med seg stykket.

– Det har vært strevsomt at det ikke differensieres mellom små og store saler. Vi er ettervhert blitt gode på å håndtere smittevern og store publikumsmengder, sier han.

Og han kan bli hørt allerede neste uke. På dagens pressekonferanse sa kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) at de jobber med løsninger for å tilpasse reglene etter størrelsen på lokalene.

– Vi kommer tilbake til dette, forhåpentligvis allerede neste uke, sier hun.

Venstre-leder skuffet

Venstre-lederen mener reglene for kulturlivet fremdeles er for strenge. Foto: Torstein Bøe

Venstre-leder Guri Melby mener regjeringa burde åpna opp enda mer:

– Vi er skuffet over at det fremdeles er rigide maksgrenser på arrangementer, sier hun.

– Nå må regjeringen raskt offentliggjøre grunnlaget for at utelivet og kulturen fremdeles må leve med sterke begrensninger på muligheten til å holde folk i arbeid, gi oss opplevelser og tjene penger.