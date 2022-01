Regjeringen holder en pressekonferanse torsdag klokken 19.00. Først da får vi vite hvilke tiltak som vil gjelde fremover.

I forkant av pressekonferansen har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) lagt ut sine anbefalinger.

Dette er noen av hovedpunktene i rådene:

Den nasjonale skjenkestoppen kan bli fjernet. FHI åpner for skjenkestopp fra klokken 22.00 eller kl. 24.00.

Helsedirektoratet og FHI vil erstatte dagens karantene med selvtesting.

I skolene blir det anbefalt gult nivå. Dette gjelder barneskole, ungdomskole, videregående og voksenopplæring.

Hjemmekontor-reglene består.

Opptil 200 personer bør heretter kunne samles på innendørs arrangementer. Dette gjelder hvis det er henviste sitteplasser.

FHI anbefaler ikke bruk av koronasertifikat innenlands

Nedgang i innlagte

Torsdag var 243 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på 21 pasienter fra dagen før.

Torsdagens tall er det laveste siden fredag 26. november da 221 koronapasienter var innlagt, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Vurderer tiltakene

Regjeringen har satt sammen en ny ekspertgruppe som skal se på de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene.

Utvalget skal ledes av professor Steinar Holden, som også tidligere har vurdert hva ulike koronatiltak koster samfunnet.

– Nå har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltakene har store konsekvenser for hele samfunnet og for vår økonomi. For å kunne håndtere pandemien på en mest mulig forutsigbar måte fremover trenger vi mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.