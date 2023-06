Kommunaldepartementet har i dag besluttet å nekte Solås fritak fra valglista.

Departementet presiserer at vedtaket er endelig og ikke kan bringes inn for domstolene.

– Skuffet

– Jeg er skuffet, skriver Solås i en SMS til NRK. Hans klare ønske var å få fritak.

Han sier at han ikke har noe annet valg enn å godta avgjørelsen og at det vil ta litt tid for ham å områ seg med tanke på den nye situasjonen.

RYKKER NED IGJEN: Magnus Birkelund. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Men la det være klart: Magnus Birkelund er for all praktiske formål førstekandidat for Frp.

– Han er en glimrende toppkandidat med hjerte for Oslo. Jeg vil fortsatt gjøre alt for å ikke stå i veien for han og at Frps politikk får mest mulig gjennomslag, skriver Solås.

Birkelund rykket opp fra andre- til førsteplass da valgstyret i Oslo ga Solås fritak, men rykker nå ned igjen.

Setter Solås opp igjen

Det bekrefter også ordfører Marianne Borgen (SV). Hun er leder for valgstyret i Oslo.

OVERRASKET: Oslo-ordfører og leder for valgstyret, Marianne Borgen (SV). Foto: Olav Juven / NRK

– Det vi i valgstyret nå gjør, er at vi setter Solås opp igjen på førsteplass. Det må vi selvfølgelig gjøre. Dette er et endelig vedtak fra departementet, sier Borgen til NRK.

– Men jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket da vi fikk brevet i dag fra departemente, legger hun til.

Ba om å få slippe

Lars Petter Solås ba selv om å slippe å stå på valglista. Det skjedde etter at han ble ekskludert fra partiet etter oppførselen på et nachspiel på Frps landsmøte.

Valgstyret i Oslo valgte å innfri ønsket selv om det kom to uker etter fristen. To privatpersoner klaget vedtaket om fritak inn for departementet.

Departementet har nå avgjort at klagene blir tatt til følge.

Søkte for sent

– Solås har ikke i sin erklæring vist til at fristoversittelsen skyldes forhold han ikke hadde herredømme over og ikke kunne forutse, skriver departementet blant annet i sin begrunnelse.

De viser til at Solås selv har oppgitt eksklusjonen som grunn til at han vil slippe å stå på lista.

Solås ble kastet ut av partiet 14. mai. Han søkte om fritak 16. mai. Fristen gikk egentlig ut 2. mai.

– For at et forhold skal kunne være årsak til at en frist ikke holdes, må forholdet inntreffe før fristen går ut, skriver departementet.

Og konstaterer:

– Avgjørelsen om å frata Solås medlemskapet i Fremskrittspartiet ble tatt etter at fristen for å levere erklæring om fritak satt av valgstyret i Oslo hadde passert.

Handlet ut fra beste skjønn

Marianne Borgen sier at de vurderte situasjonen ut fra sitt beste skjønn sammen med sin administrasjon.

– Så merker vi nå at departementet er uenig i den lovfortolkningen vi hadde. Det må vi bare ta til etterretning, sier hun.

– Trist for demokratiet

TRIST DAG: Leder for Oslo Fremskrittsparti, Andreas Meeg-Bentzen. Foto: Mathias Engstrøm Sandstøl / NRK

Leder i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen, sier at han er skuffet over departementets avgjørelse, men tar den til etterretning.

– Det er en trist dag for demokratiet at departementet tvinger en mann til å stå som førstekandidat når han selv ikke vil, sier han.

– Bør krysse av på kandidatene under

Andreas Meeg-Bentzen håper det ikke vil skade Oslo Frp at de stiller til valg med en toppkandidat som ikke er medlem av Frp og som ikke vil stå på lista.

Han kommer samtidig med en oppfordring til Frp-velgerne.

– Vi oppfordrer velgerne våre til å krysse av på de under ham på listen, sier lederen for Oslo-partiet.