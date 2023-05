Lars Petter Solås fratas medlemskap i Frp

Årsaken er hendelsene på et nachspiel i forbindelse med partiets landsmøte i slutten av april.

Der skal han ha tatt en journalist i skrittet, kjeftet på og truet en annen, samt tatt kvelertak på en tredje.

– Tilliten til Solås er borte gjennom adferd vi har nulltoleranse for, sier partileder Listhaug på partiets nettside søndag kveld.

Partilederen sier at Frp ser veldig alvorlig på det som har skjedd.

– Alle skal føle seg trygge på våre arrangement, enten det er politikere eller journalister, og derfor var det helt nødvendig å reagere kontant på denne saka, sier Listhaug til NRK.

På sine nettsider skriver Frp at partiet den siste uka har gjort samtaler og undersøkelser for å kartlegge hva som har skjedd under nachspielet. Det skal ha vært stor variasjon i hva som er formidlet.

– Samlet sett har vi kommet frem til at det har forekommet uønsket adferd under nachspielet. I Frp skal vi ikke ha slik adferd, derfor har det vært viktig å kartlegge grunnlaget for saken, konkluderer sentralstyret.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Solås.

Beklaget

Frps tidligere ordførerkandidat i Oslo, Lars Petter Solås, beklaget tidligere denne måneden hendelsene på et nachspiel under partiets landsmøte 29. april.

– Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, skrev Solås i innlegget på Facebook.

Han skrev videre at episoden var som et sort hull for ham, men at det ikke er noen unnskyldning.

– Jeg beklager dypt til alle de som har blitt rammet av dette. Beklager til dere alle. Unnskyld! Jeg er utrolig lei meg!, skrev Solås.

Sentralstyret åpner for at Solås kan melde seg inn i Frp igjen fra 14. mai 2024, men ber ham samtidig om nå å «vurdere om å søke fritak fra valglisten». Solås må nemlig selv søke kommunen om å bli fjernet fra lista.

Partileder Sylvi Listhaug skriver at hun håper at Solås får den bistanden han trenger for å unngå å komme i en slik situasjon igjen.

I vedtaket står det at sentralstyret ser positivt på at Lars Petter Solås har beklaget og at han ønsker å sørge for at lignende situasjoner ikke skal kunne skje igjen.

«Det tas til orientering at han selv har formidlet at et steg i dette er å søke helsehjelp».

Selv om det åpnes for muligheten for at Solås kan komme tilbake som medlem allerede neste år, fratas han mulighet til å kunne velges til politisk og/eller organisatoriske tillitsverv frem til 1.januar 2027.

– Lars Petter Solås fratas muligheten til å kunne delta på arrangement og møter i regi av partiet frem til 1. januar 2026, skriver Frp.