Lars Petter Solås: - Jeg har dummet meg ut

Frps ordførerkandidat i Oslo Lars Petter Solås skriver i et Facebook-innlegg mandag at han beklager hendelsen på et nachspiel under partiets landsmøte 29. april.

– Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, skriver Solås i innlegget.

Han skriver videre at episoden er som et sort hull for ham, men at det ikke er noen unnskyldning.

– Jeg beklager på det sterkeste til de berørte journalistene. Journalister er viktige i et demokratisk samfunn, og skal slippe at politikere oppfører seg slik det er beskrevet at jeg gjorde. Kritisk journalistikk må også innebære å rette kritisk søkelys på politikere, og jeg har derfor forståelse for at også min sak blir omtalt.

Solås sier han samarbeider fullt ut med partiet i den videre håndteringen av saken og at han nå vil være sykmeldt en tid fremover.

– Jeg beklager dypt til alle de som har blitt rammet av dette. Beklager til dere alle. Unnskyld! Jeg er utrolig lei meg!, avslutter Solås.