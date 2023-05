Det bestemte valgstyret torsdag ettermiddag. Vedtaket var enstemmig.

Bakgrunnen er etter hvert vel kjent. Oppførselen til Lars Petter Solås på Frps landsmøte i april gjorde at han ble ekskludert fra partiet 14. mai.

To dager senere ba Solås om å få fritak fra lista. Det anbefalte sekretariatet for Oslo-valget at han burde få.

JA TIL FRITAK: Valgstyret i Oslo. Foto: Olav Juven / NRK

Tvil om fritak er lov

Fristen for å be om å bli slettet fra valglister var egentlig 2. mai. Datoen har valgstyret selv satt.

Kommunaldepartementet har sådd tvil om hvorvidt det er lov å få fritak fra valglister etter den lokale fristen.

Kristelig Folkepartis representant, Hans Olav Syversen er også i tvil om fritaket til Solås er lov.

– Selv om jeg har all sympati med Solås og ønsket om fritak, så foreligger det et brev fra Kommunaldepartementet til en annen kommune, som er veldig generelt. Det går veldig langt i å si at dette har vi ikke anledning til, sier Syversen.

Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti er i tvil om valgstyret har lov til å gi fritak til Solås. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nå ønsker han at Kommunaldepartementet ser på saken, for å se hvor grensen for fritak går.

– Selv om man har sympati med en sak så kan man heller ikke sette seg ut over loven. Det vil være en stor fordel å få en avklaring på hvilke fritaksgrunner som kan gjelde til hvilke tidspunkt.

James Stove Lorentzen (H), nestleder i valgstyret mener det er riktig å stryke Solås.

– Velgerne skal vite at den listen de stemmer på har politikere som er dedikerte og motiverte for å jobbe for byen de neste fire årene. Her har vi et tilfelle hvor det ser vanskelig ut å få til det, sier han.

Departementet skrev dette i et brev til Steinkjer kommune i forrige uke.

Valgsekretariatet valgte likevel å holde fast ved anbefalingen.

De viser til valgloven. Der står det at det kan gis fritak hvis bruddet på fristen «skyldes forhold den som plikter å overholde fristen, ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse».

OSSE-kritikk

Valgstyrets leder Marianne Borgen (SV) og nestleder James Stove Lorentzen (H) kommenterte brevet i sine merknader.

De viser til at valgloven de senere år har gjort det lettere for en kandidat å bli fritatt.

– Dette er i tråd med kritikk fra OSSE om at loven tidligere var for streng, ifølge de to.

OSSE står for Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa.

Ny listetopp

At Lars Petter Solås blir strøket betyr at nummer to på lista rykker opp.

NY FRP-TOPP: Magnus Birkelund rykker opp på førsteplass på Oslo-lista. Foto: Håkon Rusdal / Fremskrittspartiet

Magnus Birkelund (36) fra Frogner blir dermed Fremskrittspartiets toppkandidat i Oslo ved høstens valg.

– Det er viktig for meg å gi oslofolk valgfrihet i hverdagen. Folk som bor i denne byen vet bedre enn rødgrønne politikere hva som passer for deres hverdag, sier Birkelund i en pressemelding fra Frp.

Han er til daglig direktør for servicehandel i Virke.

Kan klages inn

KrF representant i valgstyret, Hans Olav Syversen, understreket at han stemte for fritak for Solås under tvil. Grunnen er nettopp tvilen Kommunaldepartementet har sådd.

Strykningen av Lars Petter Solås kan klages inn til Kommunaldepartementet, opplyser departementet til NRK. Hvem som helst med stemmerett kan klage.

Kommunaldepartementet også kan på eget initiativ vurdere om strykningen av Solås er lovlig.

Departementet forteller til NRK at de ikke har vurdert om de vil gjøre dette ennå.

Flere fritak

Allerede før dagens møte var 53 personer slettet fra listene til bystyrevalget. 27 av dem ba om fritak innen fristen.

I tillegg til Solås sa valgstyret ja til to forsinkede søknader. Begge gjaldt personer som var ført på Alliansens liste mot sin vilje.

Komiker Markus Gaupås Johansen søkte én dag for sent. Influenser Oskar Westerlin ba om å bli strøket tirsdag denne uka.