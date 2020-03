Koronavirus påvist i Drammen

– Vi har nå løpende kontakt med de smittede og deres nærkontakter. De smittede har tatt beskjeden med fatning og bidrar i stor grad til å finne frem til viktig informasjon i smittesporingsarbeidet, sier smittevernoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg.

De to personene som har fått påvist koronavirus ble isolerte hjemme etter å ha kommet hjem fra reise i Nord-Italia, skriver kommunen i en pressemelding. Begge hadde symptomer som kunne indikere at de var smittet.

– Per nå så ser det ut som vi har fått en god oversikt over nærkontaktene i Drammen, forklarer Sagberg.

Vil få informasjon

Kommunen jobber nå med å kontakte alle som har vært i direkte kontakt med de smittede personene. De vil få informasjon om hvordan de skal forholde seg videre fremover.

– Koronavirusinfeksjon gir i de fleste tilfellene ett relativt mildt forløp med hoste, feber og forkjølelse, men føler nærkontaktene seg dårlig utover det skal de kontakte lege for ytterligere vurdering, sier Sagberg.

Mener de er godt forberedt

Sagberg sier de har regnet med at det kun var et spørsmål om tid før viruset også ble påvist i Drammen.

– Dette er et virus som sprer seg veldig lett. Derfor er det ikke overraskende at vi nå har fått påvist viruset også her, sier Sagberg og legger til:

– Men nettopp fordi vi har regnet med at det også ville komme hit, har vi vært godt forberedt på den situasjonen som nå har oppstått og fulgt de nasjonale føringene.

Han har en klar oppfordring til personer som har vært i områder med vedvarende smitte, eller i direkte kontakt med smittede, og som har symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber.

– Hvis du har mistanke om at du er smittet av koronaviruset, må du ta kontakt med fastlegen på telefon. Ikke møt opp på legekontoret. Da bidrar du i verste fall til å smitte andre. Følg de instruksjonene du får av fastlegen din. Utenom fastlegekontorets åpningstider kan du ringe legevakten, sier Sagberg.

Legevakten har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser om koronaviruset. Dette nummeret er 32 25 41 78.