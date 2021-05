197 dager med sosial nedstenging er over: I dag åpner Oslo opp igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til tross for at regnet bøtter ned i hovedstaden, ser onsdag 26. mai ut til å bli en solskinnsdag for mange.

Etter det som har vært en tøff vinter og vår for Oslos innbyggere, avsluttes den sosiale nedstengingen etter hele 197 dager.

Det betyr blant annet at treningssentre får åpne. Det gleder senterleder Hans Erik Vist på Sats Schous plass.

– I dag er jeg utrolig lykkelig. Jeg føler på en varmhet og glede. Å se alle smilene på dem som trener på senteret her, er utrolig godt. Det er virkelig nyttårsaften, julaften og 17. mai på én og samme dag, sier han til NRK.

Senteret åpnet dørene klokken 06.00 i morges. Siden da har medlemmene strømmet til.

– Vi har sett gledestårer hos noen av dem som har kommet inn. Pandemien har vart lenge og den siste nedstengingen har virkelig satt sitt preg på kroppen. I dag er det mye glede og bare smil, sier Vist.

Einar Michaelsen var en av dem som tok seg en treningsøkt på Sats tidlig onsdag morgen. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

– Håper det blir hektisk

Under fredagens pressekonferanse sa byrådsleder Raymond Johansen at vi nå tar et stort steg mot en gjenåpnet by.

– Kjære Oslo, nå skjer det. Fra og med onsdag innføres hele trinn to, sa Johansen.

Parkteateret på Grünerløkka opplevde telefonstorm da det ble klart at skjenkestoppen oppheves fra klokken 12.00 onsdag. De er i gang med siste forberedelser før åpning.

– Jeg håper det blir hektisk. Vi er litt nervøse, vi er ganske rustne. Det er lenge siden vi har hatt besøk av mye folk. Vi er også veldig spente på helga, for det er meldt strålende sol, så da tror jeg at vi skal få løpt litt, sier daglig leder Dan-Michael Danino.

Etter nesten syv måneder kan Parkteateret endelig åpne igjen når skjenkestoppen oppheves klokken 12.00 onsdag. Foto: Nadir Alam / NRK

Trinn to av fem

Onsdag innføres altså trinn to, som betyr at:

Kafeer, skjenkesteder og restauranter åpnes Det tillates skjenking til kl. 22.00 Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening Kino, teater, museer, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder åpnes Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer

I tillegg innføres disse lettelsene:

Idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs for voksne over 20 år. Ikke i grupper.

Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne.

Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser.

Det er tillatt med inntil 50 personer på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Det åpnes for kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler.

Fritidsklubber for inntil 20 personer innendørs om gangen tillates.

Fra og med i morgen fortsetter også den nasjonale gjenåpningen. Da skal trinn 2 iverksettes i store deler av landet.

Svein Andersen ble historisk da han 27. desember 2020 ble den første i Norge som fikk koronavaksine. Nå har over 1,6 millioner nordmenn fått første dose, noe som har betydning for gjenåpningen av landet. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen / NTB

Pilene peker riktig vei

I slutten av april la byrådet frem gjenåpningsplanen for Oslo, som består av fem trinn.

Johansen har gjentatte ganger sagt at antall smittede, innlagte og vaksinerte vil være avgjørende for hvor raskt byen kan gå videre til neste trinn.

Første trinn ble innført 27. april. Da ble blant annet forbudet mot mer enn to på besøk opphevet, og det ble lov til å være opptil ti personer samlet i private hjem.

Siden da har antall smittede og innlagte fortsatt å gå ned, og flere har blitt vaksinert. Ifølge FHIs oversikt har over 216.000 personer i Oslo nå fått første dose.

Onsdag innføres altså trinn to, og disse tiltakene gjelder til 10. juni. Dersom dette går bra, vil byrådet vurdere å gå til trinn tre allerede da.

Byrådet har lovet at når det åpnes, skal det være for godt. Men Johansen kan ikke garantere at det ikke blir noen flere nedstenginger.

Slik er gjenåpningsplanen videre i Oslo Ekspandér faktaboks Gjenåpningsplanen består av totalt fem trinn. I trinn 3 vil byrådet vurdere: Åpning av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland med mer.

Åpning for arrangementer innendørs.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til an anbefaling om én meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

Å fjerne matserveringskravet for skjenking. For alle virksomheter og arrangementer vil det gjelde strenge antallsbegrensninger og smittevernregler. I trinn 4 vil byrådet vurdere: Lemping på smittevernbegrensninger for ulike virksomheter og aktiviteter.

Lemping på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.

Justering av reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.

Skjenking til kl. 24.00

Åpning opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.), med begrensning i antall ut fra situasjonen. I trinn 5 vil byrådet vurdere: Oppheve lokale regler.

Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov. (Kilde: Byrådet i Oslo)

Lettelser i Viken

Også flere av Oslos nabokommuner åpner opp i dag.

Da den tredje smittebølgen og den britiske virusvarianten for alvor kom til landet i midten av mars, ble hele Viken fylke satt under tiltaksnivå A – som er det strengeste.

Siden den gang er tiltaksnivået blitt juster fem ganger, og gradvis har flere av de 51 kommunene fått lettelser.

Den positive smitteutviklingen har gjort at de regionale tiltakene i de siste seks gjenværende ble avviklet natt til onsdag.

Lørenskog og Ullensaker går ut av tiltaksnivå B. Og Lillestrøm, Nordre Follo, Rælingen og Ås går ut av tiltaksnivå C. Det blir nå opp til kommunene selv å bestemme lokale tiltak.