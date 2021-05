- Vi tar et stort steg mot en gjenåpnet by og mot det bylivet vi har savnet så lenge, sier Johansen.

I slutten av april la byrådet i Oslo frem en plan for gradvis gjenåpning av byen.

Siden den gang er blant annet forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem endret. Elever har fått lov til å komme tilbake på skolen igjen og butikker og kjøpesentre er gjenåpnet.

Dette gjenåpnes på trinn 2 i Oslo

Kafeer, skjenkesteder og restauranter åpnes Det tillates skjenking til kl. 22.00 Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening Kino, teater, museer, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder åpnes Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer

Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper.

For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne.

Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Det åpnes for kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler.

Fritidsklubber for inntil 20 personer innendørs om gangen tillates.

Smittevernregler for servering og skjenking

–I dag er jeg lettet og glad for at vi kan komme med noen gode nyheter til serveringsbransjen, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen.

Matkravet til skjenking gjelder fram til 27. mai, med faller bort etter det.

Noen regler for serveringssteder:

Rutiner for god hygiene og renhold.

Gjester og personale skal holde minst en meter avstand til personer i andre husstander, det skal være minst en meter mellom sitteplasser ved gjesters ankomst.

Krav til sitteplasser og bordservering til de som serverer alkohol.

Skjenking skal stoppes klokka 22, og ingen skal slippes inn etter det.

Ingen garanti mot nye nedsteninger

Tre ting er lagt til grunn for det byrådet nå gjør.

Smittetallene. Vaksineringen. Antall innleggelser på sykehus.

– Dagen i dag er en stol milepæl. Nå avslutter vi den sosiale nedstemning som har vart helt fra starten av november. Det er mulig fordi smitten har gått ned jevnt og trutt siden det historiske toppnivået i midten av mars. Innleggelser har gått kraftig ned, sier Johansen

– Vaksinedekningen begynner å bli veldig god i de eldre aldersgruppene. Og mange i risikogruppene er nå beskyttet.

Byrådet har lovet at når det åpnes, skal det være for godt. Men Raymond Johansen kan ikke garantere at det ikke blir noen flere nedstenginger.

– Men gjenåpning kommer det stort ansvar. De som åpner har ansvar for å trygg drift, sier Johansen.

Hjemmekontor og munnbind er av de siste tiltakene som kommer til å bli lettet på.

Må forvente anbefaling om hjemmekontor fram til sommerferien, sier Johansen.

Byrådslederen tror smittetallene kan øke når folk nå begynner å bevege seg igjen. Han er er litt urolig.

– Bekymret er mitt nye mellomnavn, sier Johansen.

Dagens regler gjelder frem til 10. juni. Da har byrådet som ambisjon å gå over på trinn 3 i Oslos gjenåpningsplan.

Slik er gjenåpningsplanen videre i Oslo Ekspandér faktaboks Gjenåpningsplanen består av totalt fem trinn. I trinn 3 vil byrådet vurdere: Åpning av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland med mer.

Åpning for arrangementer innendørs.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til an anbefaling om én meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

Å fjerne matserveringskravet for skjenking. For alle virksomheter og arrangementer vil det gjelde strenge antallsbegrensninger og smittevernregler. I trinn 4 vil byrådet vurdere: Lemping på smittevernbegrensninger for ulike virksomheter og aktiviteter.

Lemping på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.

Justering av reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.

Skjenking til kl. 24.00

Åpning opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.), med begrensning i antall ut fra situasjonen. I trinn 5 vil byrådet vurdere: Oppheve lokale regler.

Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov. (Kilde: Byrådet i Oslo)

Smitten avtar i Oslo

De siste åtte ukene har det vært en synkende smittetrend i hovedstaden. I forrige uke ble det registrert 566 smittetilfeller. Det er et snitt på 81 per dag.

I går var tallet 109.

Smittetallet nasjonalt er fortsatt høyt. Det siste døgnet er det registrert 505 nye korona-tilfeller her i landet.

Statsminister Erna Solberg (H) orienterte fredag formiddag om at regjeringen fortsetter åpningen av landet fra 27. mai.