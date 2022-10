– Kjønnsdelte doer er en unødvendig oppdeling, spesielt i 2022. Det burde være mulig for alle å gå på do, uansett hvilket kjønnsuttrykk du har.

Det sier leder i Humanistisk ungdom, Sina Arnesen Inngjerdingen, til NRK.

Sina Arnesen Inngjerdingen er leder i Humanistisk ungdom. Foto: Humanistisk ungdom

I et innlegg i Aftenposten skriver Kirsti Sæternes og Kristina Williamson fra Humanistisk Ungdom at det er på tide å avvikle kjønnsdelte toaletter. De mener det gir bedre inkludering og mindre diskriminering.

Humanistisk ungdom har også en høstkampanje kalt «Dass er dass», der de argumenterer for kjønnsnøytrale toaletter.

Mener fellestoaletter gjør alt verre for kvinner

Innlegget fikk drammenser Jack Chen til å steile. Han mener fellesdoer er dårlig nytt for likestillingen.

– Problemet er at når menn bruker toalettet, så påvirker det ikke dem selv at det er skittent. Så de fortsetter å gjøre det mer skittent ved å tisse på skåla. Men for kvinner vil hvordan den ene bruker toalettet påvirke den andre, så de tar mer ansvar, sier Chen.

Han lurer rett og slett på om humanistisk ungdom har sett tilstanden på et gjennomsnittlig herretoalett på et kjøpesenter eller en nattklubb.

– Ved å innføre dette forslaget her gjør vi alt mye verre for kvinner. Da kan det å bruke toalettet være en utrygg situasjon, og uhygienisk, forklarer Chen.

Bakgrunnen er at han mener kvinnetoaletter på utesteder i dag er et sted kvinner kan komme seg unna innpåslitne menn.

Tror menn vil skjerpe seg hvis de må

– Hvis man er på et utested så er det ikke helt rent på våre toaletter heller, ler Inngjerdingen.

Hun tror problemet med grisete herretoaletter vil løses med bedre renhold, og det at hun tror menn vil skjerpe seg hvis det er snakk om fellestoaletter.

– Hjemme har jo de fleste kjønnsnøytrale doer allerede, påpeker hun.

Bør alle toaletter være kjønnsnøytrale? Ja Nei Ikke alle, men gjerne flere enn i dag Vis resultat

Inngjerdingen har forståelse for at det er en stor omstilling for folk og at ikke alle vil være komfortable med dette over natta.

– Men det vi i humanistisk ungdom tenker er viktig er å gjøre alle toaletter trygge. Mange snakker om at det er skummelt å dele do med menn, men da må vi bare gjøre det trygt. Skumle, ekle mennesker er jo overalt, de er jo ikke bare på herretoaletter.

Blant annet understreker hun at med en løsning der det er fellestoaletter, vil det til enhver tid være flere personer inne på toalettet.

Delte meninger blant folk

Når NRK ber folk svare på om fellestoaletter er veien å gå, så er meningene delte.

– Rot på fellesdo skyldes i all vesentlig grad manglende respekt for de som gjør rent etter oss. Ikke bare på herredo, dette gjelder også oss damer, sier Kristin.

– Skikkelige mannfolk tar ansvar og sitter på do uansett om man skal gjøre 1 eller 2. Hvor vanskelig kan det være?, spør Elling.

Mens Tormod, som har vasket både herre- og kvinnetoaletter, mener begge sider er like bra eller like ille.

– Har vasket på begge sider, så synes folk har bra av fellesløsninger så kanskje de strammer seg opp og forlater wc i bedre stand.

Det er dog ikke Torild enig i.

– Jeg har jobbet med inspeksjon på doer på bensinstasjoner. Da er damedoene ganske bra, og mannfolkdoene ser ut som de ikke har vært rengjort på en uke. Hvorfor griser mannfolk så fælt? undrer hun.

ISS: – Ingen forskjeller på herre- og dametoaletter

– Vi opplever i prinsippet ingen forskjell. Vi kalkulerer samme tid for renhold på et herre- og et dametoalett, sier Stig Ronander, Head of Cleaning Products & Performance i ISS, på spørsmål om hvordan de opplever rensligheten på herretoaletter kontra kvinnetoaletter.

Stig Ronander hos ISS mener fellestoaletter er uproblematisk. Foto: Olav Heggø / Olav Heggø / FotoVisjon AS

ISS vasker daglig flere tusen toaletter her til lands, og Ronander mener fellestoaletter er uproblematisk sett i et hygieneperspektiv.

– Dette er nok mer snakk om tidsånd, kultur og vaner. I disse tider hvor søkelyset er på mangfold, kan fellestoaletter være en god idé, sier Ronander.

Han mener utformingen av toaletter eller urinal er viktigere faktorer enn kjønn.