Kjersti (26) ønsket å kjøpe bolig i Oslo, men endte opp i Lillestrøm

– Jeg synes det ser veldig lovende ut. Jeg gleder meg til det blir ferdig.

Kjersti Spone ser opp på det store byggeprosjektet som holder på å ta form midt i Lillestrøm sentrum.

Prosjektet heter Fagerborgkvartalet, og består av 145 moderne leiligheter som blir innflytningsklare til høsten.

Én av dem har Spone kjøpt.

– Jeg ville gjerne ha en toroms. Og nå har jeg fått to balkonger og litt utsikt også, så det er jo en bonus.

Leiligheten til Kjersti Spone ligger i 5. etasje og er 43 kvadratmeter stor. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

– Oppfyller alle kravene

Lillestrøm var ikke førstevalget da hun begynte å lete etter bolig i høst.

26-åringen ønsket først og fremst å kjøpe i Oslo.

– Jeg trives godt i storby, det er mye som skjer og mye liv. Jeg har studert på BI, så jeg har mange venner som bor der. Og så ligger jobben min på Skøyen, så det hadde vært kort vei dit. Men sånn ble det ikke.

Spone har hest på Hellerudsletta i Lillestrøm. Et viktig krav var derfor nærhet til gode pendlermuligheter.

I 2021 var det 1060 personer som kjøpte sin første bolig i Lillestrøm. Foto: Ingvild Silseth / NRK Foto: Ingvild Silseth / NRK

Da hun innså at det ble for dyrt å kjøpe det hun ønsket seg i Oslo, fortsatte hun boligjakten i hjemkommunen Lillestrøm.

– Det var en lettelse å lande noe som jeg vet blir bra og som er mitt. Denne oppfyller alle kravene jeg hadde.

Fagerborgkvartalet ligger i sentrum, så det er enkelt for Kjersti Spone å dra inn til Oslo. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

– Gode nyheter

Spone er ikke den eneste som har kjøpt sin første bolig i Lillestrøm.

I fjor var det hele 22 prosent flere førstegangskjøpere i kommunene rundt Oslo enn i 2019.

Og størst økning var det i nettopp Lillestrøm.

– Vi trenger unge folk til å bosette seg og stifte familie her, og bidra til samfunnsutviklingen i kommunen. Dette er rett og slett veldig gode nyheter, sier ordfører Jørgen Vik.

Ordfører Jørgen Vik er glad for at flere velger å kjøpe sin første bolig i Lillestrøm. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

– Jeg mener det tyder på at vi driver en riktig politikk. Det er viktig at folk får kjøpt sin første bolig og kommer seg inn på markedet. Det gjør de her, og det er jeg glad for, sier Vik.

Rekordår

På landsbasis var det rekordmange førstegangskjøpere i 2021.

Det sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Aldri har så mange kjøpt sin første bolig, bortsett fra i Oslo, hvor det var en liten nedgang.

Nedgang i hovedstaden og økningen i nabokommunene kan sees i sammenheng, ifølge Geving.

– Det henger nok sammen med at prisnivået i Oslo har blitt veldig høyt og at det er begrenset hvor mye man får låne. Og så er det større tilgang på små, rimeligere boliger og familieboliger i kommunene rundt.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten

Om det er problematisk at unge sliter med å få kjøpt sin første bolig i Oslo, er et spørsmål som må stilles til politikerne, mener Geving.

– Det er jo et spørsmål om hvordan de ønsker at Oslo skal se ut.

– Hvis kommunen ønsker å få flere innbyggere i alle aldre og faser av livet, så er det problematisk at det har blitt så dyrt og krevende å etablere seg her. Og mange lavinntektsyrker som er avhengig av å bo i Oslo er henvist leiemarkedet.

Utelukker ingenting

Kjersti Spone er ikke overrasket over at flere velger å bosette seg i nabokommunene.

Selv er hun fornøyd med sitt første boligkjøp. Men om hun blir boende i Lillestrøm for alltid, gjenstår å se.

– Jeg har ikke helt slått fra meg tanken om å komme inn til Oslo.

Fra den nye leiligheten er det kort vei til stallen, og enkel pendlervei til jobb. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

Ingen av nabokommunene kan konkurrere med Oslo som storby, mener hun.

– Pluss at jeg er oppvokst her, så jeg har lyst til å erfare og bo i et annet miljø enn det jeg har vokst opp i.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg har kommet meg inn på markedet her og gleder meg til leiligheten blir ferdig. Så får vi se hvordan det blir med tiden.