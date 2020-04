Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Johnny Svanheld står utenfor en av Liers største pumpestasjoner. Han jobber med avløp i Lier kommune, og nå har pumpa gått tett igjen.

Koronaepidemien har ført til at vi vasker mye mer med engangskluter, og mange velger å kaste kluten rett i do.

– Hvis du skyller ned en engangsklut, løser den seg aldri opp. Blir det for mange av dem, samler de seg sammen i en stor klump og stanser pumpene våre, sier Jonas Berntsen, fagansvarlig i Lier vann og avløp.

Nå må de må rense pumpene mer enn dobbelt så ofte som før. I løpet av en uke har de fylt en hel søppelsekk med rester av engangskluter, bare på denne ene stasjonen.

Slik ser klumpene med filler ut. Du trenger javascript for å se video. Slik ser klumpene med filler ut.

Finner rester av engangsmasker

At pumpene tettes fordi klutene ikke løser seg opp, kan føre til oversvømmelse av kloakk.

– Om pumpene stopper, går kloakken rett ut i naturen, sier Ragnhild Leirset som er prosjektkoordinator Godt Vann Drammensregionen. Hun sier de den senere tiden også har funnet rester av engangsmasker i pumpesystemet, og hun ber nå folk om å spisse ørene.

– Det er et kjempestort problem i hele Norge hvis driften av avløpsanlegg stopper opp. Vi ber alle innstendig om å høre etter. Dette er et rop om hjelp, sier Leirset.

Småbarnsforeldre får skylda

Allerede i slutten av mars gikk flere kommuner ut og oppfordret folk til normalt dovett. De ba innbyggerne om å ikke kaste våtservietter i toalettet, men det ser ikke ut som folk tar i mot budskapet.

Ingun Grimstad Klepp er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met. I mars sa hun til NRK at hun tror flere mennesker bruker våtservietter til ekstra rengjøring i disse koronatider.

Seniorforsker Ingun Grimstad Klepp tror småbarnsforeldre er blant verstingene.

Når folk med hjemmekontor steller bleiebarn, mener hun sjansen er større for at våtservietter havner i toalettet enn når barna til vanlig er i barnehagen.

– Det er vanskelig å forestille seg at barnehagepersonale, med innarbeidede profesjonelle rutiner for hygiene, vasker med engangskluter og kaster dem i do, sier Klepp, som tror de som gjør dette, har litt lite kunnskap om det de holder på med.

Stor smittefare for avløpsarbeidere

Johnny Svanheld i Lier har spesialkompetanse på jobben han gjør. Blir han eller noen av kollegaene smitta, er det ingen til å overta. Da går renseanleggene tett, og vi får kloakk i kjellere og i vassdrag.

For det at kluter og annet utstyr med mulig smitte kastes i do, øker også smittefaren for dem som må rydde opp når kloakkpumpene stanser.

– Folk tørker og vasker hjemme hos seg sjøl og vil bli kvitt kluten etterpå. De tenker ikke over hvor den blir av når de trekker i snora, da er den borte for dem, sier Svanheld.

– Er det en egoistisk tankegang?

– Ja, det er jo det.

Johnny Svanheld har det travelt om dagen. Og hver gang en tett pumpe skal renses, må han ta på seg fullt smittevernutstyr. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

