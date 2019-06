Det finnes engangskluter for det meste; Bleieskift, gulvvask, sminkerens, vindustørk og kjøkkenvask.

De gjør kanskje hverdagen enklere for mange, men ikke nødvendigvis for de som rydder opp etter oss.

Per Inge Strøm er avdelingsleder for vann og avløp i Vefsn kommune og har fått mer enn nok engangskluter som kastes i do etter bruk.

– Det har blitt et kjempeproblem. De tuller seg rundt pumpene og får pumpene til å stå bom fast, til de til slutt tar fyr. Det går rett og slett til helsike.

Avdelingsleder for vann og avløp i Vefsn, Per Inge Strøm, viser hvor fillene samles i avløpet.

Strøm sier problemet har vært økende i takt med at stadig nye engangkluter har kommet på markedet.

– Så langt i år har vi tre pumper blitt ødelagt på grunn av engangskluter. Pumpene koster 80.000 kroner per stykk, så det er dyre greier.

Denne uka gikk det igjen galt. Da hadde nok en gang engangskluter viklet seg rundt en kloakkpumpe. Det førte til at pumpa stanset, kloakken flommet det over og kloakkvann rant ut i fjorden, skriver Helgelendingen.

Slik ser pumpen ut når en masse av engangskluter og annet avfall har viklet seg rundt. Så langt i år har tre pumper gått dukken, bare i Vefsn kommune.

Utslippet førte til at tarmbakterier fløt ut i badevannet ved den populære bystranda i Mosjøen. Blant ble det registrert for høye verdier av koliforme bakterier og stranda ble mandag stengt med umiddelbar virkning. Tirsdag er det fortsatt stengt.

– Tror det er ok å kaste i do fordi de er miljøvennlige

For kommunen er våtserviett-problemet fortvilende.

– Vi vet rett og slett i hva vi skal gjøre. Mange tror visst det er greit å kaste engangskluter i do, så lenge klutene er miljøvennlige eller nedbrytningsbare. Men slik er det ikke. Fibrene i klutene er så sterke at det tar lang tid før de brytes ned.

Strøm sier at regningen til slutt kan havne hos innbyggerne.

– Dette er sånne ting som kan ende med at vann og avløpsavgiften økes. Det er det ingen som ønsker.

Og problemet gjelder ikke bare for Vefsn. I Meløy gikk kommunen sist uke ut på hjemmesiden sin og ba innstendig innbyggerne om å ikke kaste engangskluter i do. Da hadde store mengder engangskluter skapt driftsproblemer.

Også interesseorganisasjonen Norsk vann er godt kjent med utfordringen.

– Det er dessverre et stort problem, også i resten av Europa og verden.Vi har jobbet med å få produsentene til å merke at klutene ikke må kastes i do, sier Arne Haarr, rådgiver i Norsk Vann.

Han forteller at en stengt bystrand er én ting. Noe annet er hvis doet ditt renner over fordi naboen er slumsete med hva som kastes i do.

– Hvis du bor nederst i en blokk og naboene over deg kaster ting de ikke bør gjøre i do, så er det på ditt bad det kan renne over. Det er jo ikke noe særlig.

Orkla: – Vil ikke lengre markedsføre engangskluter som komposterbare

Kommunikasjonsjef Anne Gjemdal i Orkla, sier de er svært bevisst på problemet engangkluter kan medføre.

Kommunikasjonsjef i Orkla, Anne Gjemdal, sier de har fokus på å gi forbrukerne god informasjon om hvordan klutene bør håndteres etter bruk. Foto: Orkla

De har nå relansert Jordan Easy Wipes, som inntill helt nylig har blitt markedsført som at de er komposterbare. Enkelte har kanskje derfor trodd at det var greit å kaste de i do eller matavfall. Det er det ikke.

– Klutene er komposterbare, men dette er bare relevant for de som komposterer selv eller kommuner som behander matavfallet som kompost.

– Hvor lang tid tar det før klutene er brytt ned?

– Alle klutene er laget av 100% cellulosebaserte fibre. Nedbrytningstiden vil variere ut fra komposteringsforhold, men den kan sammenlignes med nedbrytningstiden til et bananskall. Vi anbefaler likevel at brukte kluter kastes i restavfallet.