I Stavanger har de allerede hatt problemer ved tre avløpspumper på grunn av den økte bruken av engangshansker, filler, q-tips og annet søppel. Nå ber de, og flere kommuner over hele landet, folk om å ikke bruke toalettet som avfallsdunk.

Våtserviettene som kastes i toalettet løser seg ikke opp, men samler seg i store klumper som vikler seg inn i pumpene som fører kloakkvannet videre i renseanlegget.

Motoren ved avløpsstasjonen på Skorpefjell på Mosterøy er ødelagt og må skiftes ut.

Stig Erik Løvaas, arbeidsleder for Vann- og avløp i Stavanger kommune, måtte gjøre dagens drittjobb i fullt verneutstyr. Dette er samme type verneutstyret som det i dag er rift om i helsevesenet. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er et stort problem for oss når pumpene havarerer, for da går kloakken rett ut i sjøen. Det ønsker vi ikke, vi ønsker å ha en ren natur, sier Svein Jone Aadnesen, produksjonsleder i Vann- og avløp i Stavanger kommune.

Det er mye viktigere at vann- og avløpsavdelinger i Norge bruker tiden sin på å sikre tilgang til rent vann, mener han.

BEKYMRET: Svein Jone Aadnesen mener det er dumt at samfunnskritisk personal må utsettes for smittefare på grunn av folks dårlige vaner. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Jeg håper folk kan ta en samfunnsdugnad og skjerpe seg, sier Aadnesen.

Utsettes for smittefare

– Det er synd at samfunnskritisk personell, som skal sikre god vannforsyning og trygg drift av avløpsnettet, må bruke mye tid i miljøer med økt smittefare nå. Vi har sterkt ønske om at innbyggerne ikke påfører samfunnet og medarbeiderne våre denne ekstra byrden, sier vann- og avløpssjef Jarle Furre i Stavanger kommune.

Sigurd Rossehaug er driftsleder i renseanlegget i Haugesund forteller at jobben med å fjerne avfallet er den minst festlige de har i anlegget. Tidligere denne uka måtte de fjerne en stor ladning uønsket materiale i pumpene.

– Vi hadde spart mye tid hvis folk hadde latt være å kaste så mye rart i do, sier han.

Et problem flere steder

En sjekk NRK har gjort viser at problemet er utbredt flere steder i landet. Holmestrand kommune har sett seg nødt til å oppfordre folk til normalt dovett. En rekke kommuner på Østlandet deriblant Asker, Bærum, Lier, Øvre Eiker og Færder har den siste tiden advart innbyggerne.

Morten Bachmann er rådgiver ved driftssentralen for vann og avløp i Bærum kommune. Foto: Bærum kommune

– Nå sliter vi veldig ved pumpestasjonene i Bærum. Den siste uken har det vært en stor økning av søppel i kloakken, sier driftsleder ved vann og kloakk i Bærum kommune, sier Morten Bachmann.

Hittil har de klart å hindre at kloakk har rent ut i naturen.

Men det er ikke bare det som kan skje. Blir det tett i det kommunale kloakknettet rett før en pumpestasjon, vil den som bor nærmest få kloakken fra naboene opp i kjelleren sin.

Koronastengte barnehager får skylda

I Lier har mannskaper rykket ut til pumpestasjoner mellom 25 og 30 ganger den siste uken. Normalt rykker de ut fire ganger på en uke.

LIER: Denne klumpen med våtservietter og engangsvaskekluter førte nylig til at en avløpspumpe stanset i Lier. Foto: Lier vei, vann og avløp KF

Seniorforsker Ingun Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met tror den viktigste årsaken er at flere mennesker bruker våtservietter til ekstra rengjøring i disse koronatider.

Ingun Grimstad Klepp er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met Foto: Eirik Tufteland Kroken / NRK

Når folk med hjemmekontor steller bleiebarn, mener hun sjansen er større for at våtservietter havner i toalettet enn når barna til vanlig er i barnehagen.

– Det er vanskelig å forestille seg at barnehagepersonale, med innarbeidede profesjonelle rutiner for hygiene, vasker med engangskluter og kaster dem i do, sier Klepp, som tror de som gjør dette, har litt lite kunnskap om det de holder på med.

Leder av vann og avløp i Asker kommune, Kari Ekerholt, sier budskapet er enkelt:

– Tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do.