Forrige lørdag ble grensen til den svenske regionen Värmland åpnet for trafikk. Det har ført til at mange nordmenn har tatt turen over grensen for å handle dagligvarer.

I starten av uka var det så mange nordmenn hos Maximat i Töcksfors at butikksjef Thomas Nilsson måtte stenge butikken to ganger samme dag.

– Det var en sjokkstart, det kom nordmenn i mengder i helgen. Men mandagen – jeg har aldri opplevd lignende. Vi har aldri hatt så mange kunder her noen gang, sier han til NRK.

På et tidspunkt gikk køene så langt innover i butikken, at kundene som skulle plukke varer blandet seg med dem som sto i kø. Da valgte butikksjefen å senke gitteret foran inngangen og nekte flere kunder å komme inn.

– Folk trengte seg inn i køene for å finne varer, og de hørte ikke på de ansatte som minnet dem på smittevernet. De skulle jo ikke stå i køen, de skulle bare finne varer. Da stengte jeg butikken med en gang.

Fire timer senere var butikken igjen så full at han ble nødt til å stenge den på nytt.

Det var ikke mange varer igjen i hyllene da NRK besøkte matbutikken på kjøpesenteret i Töcksfors. Foto: Andrea Rådahl

Innfører egne karanteneregler

I Indre Østfold har bildene fra nabolandet ført til frykt for økt smitte blant lokalbefolkningen. Kommunen ligger bare en mil fra grensen. Nå har kommuneoverlege Jan Børre Johansen tatt grep for å beskytte de som er spesielt utsatt.

Denne uken ble det innført særegne karanteregler for innbyggerne.

– De som reiser til utlandet, enten det er røde eller grønne soner, må være i karantene i ti dager før de får komme på besøk på sykehjemmene, sier Johansen til NRK.

Reglene er et føre var-tiltak blant annet fordi mange av innbyggerne i kommunen bor nær grensa til Sverige. Karantenereglene gjelder for alle inbyggere som drar til utlandet.

Johansen håper at de som vurderer å handle i Sverige vil tenke seg om en ekstra gang før de drar.

– Selv skulle jeg ønsker at vi hadde så mange restriksjoner som mulig, særlig overfor de mest sårbare gruppene. Det er ikke meningen å være vanskelig, men det er med tanke på den fremtiden vi ser, med grenser som åpnes og en forventet smitteøkning i befolkningen.

Forberedt på å stenge på nytt

Utenfor Edwin Ruuds omsorgssenter i Mysen møter NRK ekteparet Ingvild og Arne Kjell Raustøl. De er ofte på besøk ved omsorgssenteret og synes karantenereglene er et godt tiltak.

Ingvild og Arne Kjell Raustøl har ingen planer om å besøke Sverige. Foto: Andrea Rådahl/NRK

– Jeg synes det er naturlig at man strammer inn når det er nye smitteutbrudd. De som bor her må vernes, ellers vil det bli katastrofalt, sier Arne Kjell.

– Vi har absolutt ingen planer om å dra til Sverige. Jeg har ikke veldig stor sympati for dem som drar til Sverige for å handle varer man også finner i Norge, følger Ingvild opp.

Men til tross for innstrammingen i karantenereglene i Indre Østfold, er butikksjef Thomas Nilsson på Maximat i Töcksfors forberedt på at han kan bli nødt til å stenge butikken for handlende nordmenn også den kommende uken.

– Vi har hentet inn ekstra vakter og kommer til å være utrolig nøye på dette. Det viktigste av alt, er at vi hindrer smittespredning. Det ville vært en katastrofe om grensen ble stengt igjen fordi kundene ikke klarer å oppføre seg, det må bare ikke skje.