Frisør i Trondheim med klar beskjed: Har du vært i utlandet, får du ikke komme inn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Vi ønsker ikke å ta imot kunder som har oppholdt seg i utlandet de siste 14 dager før behandling».

En plakat med en viktig melding møter deg når du kommer til Grande frisør Valentinlyst i Trondheim. (Salongen har endret fra 14 til 10 dager onsdag formiddag journ.anm.).

Frisør og eier av salongen, Inger Lise Grande Menne, vil ikke ta en eneste sjanse nå som folk har begynt å reise utenlands.

Og hun synes at alle frisørsalonger i hele Norge bør innføre samme regel.

BESKJED TIL KUNDENE: Grande frisør Valentinlyst iverksatte tiltaket tirsdag. NB! De har endret fra 14 til 10 dager. Foto: Morten Andersen

Redd for å måtte stenge

– Vi har veldig mange forskjellige kunder, både ungdommer og kunder over 80 år. Mange er i risikogruppa. Også er vi redde for å bli smittet selv, sier Grande Menne til NRK.

Landets frisørsalonger stengte dørene 12. mars, og åpnet ikke igjen før etter seks og en halv uke.

– Vi har tapt store penger som vi aldri greier å hente inn. Hvis det blir smitte igjen fordi noen har vært i utlandet, må vi stenge ned, sier Grande Menne.

Hun understreker at det ikke handler bare om penger, men også om arbeidsplassene. Frisørsalongen har 14 ansatte.

– Tenk om jeg ikke har arbeid til mine ansatte når høsten kommer? Jeg er redd for arbeidsplassene.

Grande Menne håper at folk som har vært utenlands selv velger å vente med å oppsøke frisørsalonger og lignende.

– Jeg håper at de tenker så langt selv. De trenger ikke komme med smitten til oss, slik at vi må legge ned.

Hun er generelt kritisk til at folk ferierer utenlands i sommer.

– Som privatperson er jeg imot at folk skal reise til utlandet nå. Man kan droppe å reise til utlandet noen måneder, mener hun.

Kunder er positive til tiltaket

I tillegg til at de som har vært utenlands ikke får komme inn, har salongen iverksatt en rekke smitteverntiltak inne i salongen.

Alt utstyr vaskes og desinfiseres mellom hver kunde. Bare annenhver stol i salongen er i bruk.

Tirsdag kveld var kunder hos Grande Frisør Valentinlyst positive til at folk ikke får komme om de har vært i utlandet de to siste ukene.

STØTTER TILTAKENE: Kunde Ann Sætnan er positiv til smitteverntiltakene i frisørsalongen i Trondheim. Foto: Morten Andersen

– Jeg synes det er betryggende, sier Ann Sætnan.

Flere har også kommentert meldingen om regelen som salongen har lagt ut på Facebook-sidene sine.

Men, er regelen lovlig? Er det lov å «utestenge» kunder med mulig utenlandssmitte som begrunnelse?

Forstår at salongen innfører regelen

– Jeg kan ikke se at dette vil være ulovlig i den situajsonen vi er i, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Hun forstår at frisørsalongen ønsker å forenkle hverdagen sin for å være på den sikre siden.

– Det er veldig krevende å forholde seg til at land stadig «endrer farge» fra rød til grønn, sier Høst.

Fagforeningen synes regelen er fornuftig

Leder i Fagforbundet Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen, sier det er opp til frisørsalongene hvilke tiltak som gjøres. Dette er private bedrifter.

Men hun støtter det Grande frisør nå har gjort.

FORNUFTIG TILTAK: Leder i Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen, er enig i at kunder ikke bør få komme om de nettopp kommer fra utlandet. Foto: Fagforbundet Frisørenes Fagforening

– Jeg må si at dette er fornuftig. Vi er i en bransje der vi jobber tett på folk. Dermed er potensialet for å spre smitte til kunder og kolleger stort.

– Oppfordrer du flere frisørsalonger til å gjøre det samme og be kunder vente med å komme om de har vært i utlandet?

– Ja, jeg vil egentlig det. I og med at vi har den nærkontakten er risikoen for smitte større enn i vanlige matbutikker og klesbutikker. Dette er jo for å trygge alle, sier Jacobsen.