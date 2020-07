Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

To av dem som har tatt turen til Sverige er Susann Røstad og Øystein Jota. De skal feire bryllup i august, og nytter sjansen til å handle inn varer til gjestene på Töcksfors Shoppingcenter.

– Det kommer en del, så vi var veldig glad da de åpnet grensen i går. Det er billigere å handle brusen her i Sverige enn i Norge for å si det sånn, sier Jota.

Han legger til at de også er nøye med å tenke på smittevern på den første turen over grensa på en stund.

– Vi tenker på det, så vi tar våre forholdsregler som vi skal. Vasker hender ofte og bruker Antibac.

BILLIGERE: Susann Råstad og Øystein Jota er glade for at de kan handle billigere varer til bryllupet. Foto: Andrea Rådahl / NRK

Røstad synes også at senteret har lagt godt til rette for at man skal kunne følge smittevernreglene.

– Jeg syns egentlig det var gjort veldig bra. Det er jo merket en meters avstand på gulvet, og det står på dører. Så jeg syns det var godt merket, sier hun.

– Ekstremt glade

Karin Thoren eier blomsterbutikken ved siden av Systembolaget i Årjäng. Hun sier køen utenfor var på et par hundre meter da hun kom på jobb like før klokken ti. Blomsterhandleren forteller også at mange av de lokale i Årjäng benyttet muligheten til å handle i går, i påvente av storinnrykk fra Norge.

– Vi tenkte at det kunne bli tomt i hyllene, eller at vi ikke skulle komme inn i det hele tatt. Men vi trodde ikke det skulle bli sånn som det her, så det var veldig kult da vi kom hit i morges, sier hun.

Thoren legger til at handel fra nordmenn er helt nødvendig for Årjäng som kommune. Derfor er det mange som er glade for at grensen nå har åpnet igjen.

– Vi er ekstremt glade. Det var mange som feiret i går, og som kommer til å feire i dag. Vi er veldig glade for at dere er her.

FEIRET: Karin Thoren forteller at flere i Årjäng feiret da meldingen om at grensen skulle åpne kom. Foto: Andrea Rådahl / NRK

– Gått veldig fint

Også ved Charlottenbergs Shoppingcenter i Värmland begynte køen å danne seg kort tid etter åpningstid ved både Systembolaget og matbutikken Maxi Mat lørdag morgen.

– Det har vært kø, men det har gått veldig fint. Vi har fått hjelp av vektere og senterets personell for å sørge for at alle kommer trygt inn, sier butikksjef ved Systembolaget i Charlottenberg Angelica Almlöv til NTB.

Hun legger til at de er nøye med å følge helsemyndighetenes regler.

– Jeg tror det kommer til å flyte bra på utover dagen. Vi har fylt på med varer, så det føles godt. Vi er vant til å jobbe og ha mye folk, så vi synes dette er flott.

I SVERIGE: Norske Anita Kristoffersen var en av dem som hadde tatt turen til Charlottenberg for å handle lørdag formiddag. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Fra og med midnatt lørdag 25. juli kan nordmenn reise til totalt sju svenske regioner uten å havne i karantene.

Ifølge Folkehelseinstituttet gjelder det regionene Blekinge, Kalmar, Kornoberg, Skåne, Värmland, Örebro og Östergötland.

– Ble veldig glad

En av kundene som hadde tatt turen til Charlottenberg for å handle er Anita Kristoffersen. Hun er veldig positiv til at grensen er åpen igjen.

– Jeg ble veldig glad da nyheten kom. Vi har jo ikke vært her siden januar. Men jeg trodde egentlig pågangen skulle være enda større, sier hun til NTB.

Fra Systembolaget går veien videre til matbutikken, og Kristoffersen er spent på utvalget.

– Vi hørte på radioen at de hadde problemer med å fylle opp kjøttdisken, så vi får se. Kanskje det bare blir noen pølser, ler hun.