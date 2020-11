Frykter folk er uærlige under smittesporing

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smittesituasjonen i Stovner er alvorlig og bekymringsfull, sier Arina Aamir Sheikh, medlem av Stovner ungdomsråd.

Denne uken er det registrert over 250 smittede per 100.000 innbygger i Stovner. Det viser Oslo kommunes koronastatistikk.

Dermed er Stovner en av bydelene med høyest smittetrykk.

Sheikh beskriver situasjonen som skremmende for alle som bor i bydelen. Og ber folk om å overholde koronarestriksjonene.

– For meg er det veldig viktig at vi overholder alle reglene og koronarestriksjonene som både regjeringen og byrådet har kommet med. Og hvis vi blir smittet må vi være åpne og ærlige om hvem vi har møtt, sier hun.

Torsdag åpnet et nytt testsenter på Stovner. Det skal bidra til et bedre tilbud for befolkningen i Groruddalen. Foto: Trond Iversen / NRK

Mener drastiske tiltak må til

– Jeg er bekymra og tallene viser at her må det drastiske tiltak til for at man skal få kontroll, sier Afshan Rafiq, bystyrerepresentant (H) i Oslo.

Afshan Rafiq, bystyrerepresentant (H) i Oslo, etterlyser blant annet informasjon på flere språk til befolkningen med innvandrerbakgrunn. Slik at alle skal forstå hvilke regler som gjelder. Foto: Trond Lydersen / NRK

Rafiq er i likhet med Arina Aamir Sheikh bekymret for at folk ikke gir riktig informasjon til smittesporingsteamene.

– Når smittesporingsteamene har vært i kontakt med ulike smittede personer så har de ikke oppgitt riktig informasjon i forhold til hvem de har vært i kontakt med. Og det gjør at man ikke får kontroll på smitten.

Hun mener at det må slås hardt ned på dersom de eksisterende tiltakene ikke fungerer.

– Her må vi rett og slett stenge, hvis man ikke overholder reglene. Da tenker jeg spesielt på fester og bryllup som det har vært en del av den siste tiden. Vi vet at det er mange som har blitt smittet der, fordi man ikke har overholdt smittevernreglene.

Direktør i helseetaten i Oslo kommune, Hilde Hamre, forteller at smittetrykket er økende i flere bydeler og at tiltakene vurderes løpende.

– Det som er viktig for meg å si, det er å oppfordre innbyggerne til å holde avstand. Begrense antall nærkontakter og vaske hender, sier Hamre.

300 i karantene etter bryllupsfester

Den siste uken har det vært over 600 smittetilfeller i hovedstaden og alle bydelene er røde.

Noe av smitten settes i sammenheng med to bryllupsfester som ble arrangert forrige uke, skriver VG.

– Vi jobber med gjestelistene vi har fått av arrangørene for å få oversikt over deltakerne. Disse kontaktes for info om karantene og testing, skriver smittevernoverlege, Frode Hagen i en e-post til NRK.

Smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen. Foto: Anders Fehn / NRK

31 personer har fått påvist koronasmitte og 300 er i karantene etter bryllupsfestene.

Som en konsekvens av dette er smittetrykket spesielt stort i bydelene Alna, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Stovner.

Smittevernoverlegen i Oslo forteller at jo flere som blir smittet, desto mer blir det å gjøre for smitteoppsporingsteamene.

– Mange smittede har veldig mange nærkontakter. Noe som gjør arbeidet mer krevende, sier Hagen.

Han gjentar viktigheten av å begrense den sosiale kontakten til et minimum.

Opplever dere at folk er uærlige til sporingsteamet?

– De aller fleste samarbeider bra, men noen ganger må man ha flere samtaler før man får kartlagt smittestedene.