For dyrt: Én av fem drar ikke til tannlegen

– Jeg synes det er veldig dyrt. Jeg skulle absolutt ønske at det var gratis tannhelsetjeneste. Eller iallfall en egenandel, sier Tove Vestli som sitter på venterommet til et tannlegekontor i Drammen.

Et munnhell sier at det å gå til tannlegen gjør mer vondt i lommeboka enn i kjeften. Kort forklart: Mange lar være å oppsøke tannlegen.

Dette bekreftes av Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse i år. 17 prosent svarte «ja» på spørsmålet om de har unnlatt å gå til tannlegen fordi de synes det er for dyrt.

– Vondt å se

– Det er veldig vanskelig og vondt å se mennesker med store helseproblemer, som på grunn av økonomiske begrensninger, ikke får nødvendig helsehjelp.

Det sier tannlege Hallgeir Ulsaker ved Drammen tannlegesenter.

Han bekrefter at han flere ganger har opplevd at en pasient har valgt bort tannbehandling grunnet pris.

Tannlege Hallgeir Ulsaker ved Drammen tannlegesenter bekrefter at mange kunder sier at behandlingen er for dyr. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Ifølge SSB svarer 8 prosent at de har et udekket behov for tannhelsetjenester, som betyr at de burde ha gått til tannlege.

Blant denne gruppen oppgir 56 prosent at grunnen til at de ikke har gjort det, er «dårlig råd».

Østlandet og Nord-Norge har flest med udekket behov for tannbehandling. Det varierer mellom 51 prosent på Østlandet og 37 prosent i Nord-Norge, heter det i levekårsundersøkelsen.

Sjokkert

– Jeg ble sjokkert da jeg så tallene, sier den nyvalgte stortingsrepresentanten for SV, Kathy Lie.

Hun refererer til en undersøkelse gjort av Sentio på oppdrag for SV.

SVs Kathy Lie mener at tannlegebesøket ikke skal koste mer enn en visitt hos fastlegen. Foto: Vegar Erstad / NRK

Den viser at nesten én av tre i Buskerud sier at de har latt være å dra til tannlegen, eller at de har hatt problemer med å betale regningen, etter en behandling.

Lies parti har tannhelse som én av sine viktigste saker.

– Det har vi fordi vi mener tennene er en del av kroppen. Man skal ikke betale mer for å gå til tannlegen enn til fastlegen, slår hun fast.

Tannlege frykter mer papirarbeid

I Norge har man gratis tannbehandling frem til man er 18 år og subsidiert behandling til man er 20. Deretter betaler man av egen lomme.

Ulsaker mener at tannhelsetjenesten «henger lite sammen med hvordan resten av helsevesenet er organisert». Han setter pris på at politikerne nå ønsker å gjøre noe med dette.

Men han frykter én verkebyll: mer papirarbeid.

– À la fastlegeordning ville faglig vært fint. Ulempen er at det kan bli veldig mye byråkrati som vi ikke er motivert for.

– På tide

Generalsekretær i Den norske tannlegeforeningen, Morten Harry Rolstad, applauderer også politikere som tar grep.

– Det er på tide. Men før man går løs på de systemene som faktisk finnes og begynner å flikke på enkeltbiter, må man ta en fullstendig gjennomgang av alle ordninger som finnes.

Morten Rolstad, generalsekretær i Den norske tannlegeforening, ønsker en gjennomgang av tannhelsetjenesten. Foto: Kristin Aksnes / NTFs Tidende

– Hvor lett er det å omgjøre tusenvis av private tannklinikker til en annen modell, en slags fastlegeordning?

– Forskjellen mellom en privat tannlegepraksis og privat fastlege, er at fastlegene har et driftstilskudd i bunnen. Samt tilskudd til hver enkelt pasient. Så dekker folketrygden mye av selve behandlingskostnadene, begynner Rolstad.

12 milliarder

Videre sier han at i privat tannhelsetjeneste har den enkelte tannlege bygget opp hele praksisen uten ett eneste øre i tilskudd fra det offentlige. En offentliggjøring av hele tannhelsetjenesten betyr at man måtte betale ut alle investeringer.

Han forteller at det etter sigende fra de finansielle miljøene i staten omsettes for 12 milliarder kroner i privat tannhelsesektor.

– Hvis myndighetene har de 12 milliardene å legge på bordet, så skal vi bidra til å finne ut hvor de kan brukes best mulig, sier generalsekretæren.

En rekke forslag om forandringer i tannhelsetjenesten ble behandlet i Stortinget i juni.

Går du rundt og tygger på om du skal utsette ditt neste tannlegebesøk i håp om at staten skal ta regningen, er ikke det å anbefale.

Selv om SV foreslår å gradvis innføre tiltak, vil ikke hele reformen være på plass før i 2027.

– Det er fordi det er et kostbart tiltak. Og vi må jo ha inndekning for det også, avslutter Kathy Lie.