Nytt SV-krav til Ap: Maksbeløp for tannlegebesøk

– Dette er det store hullet i den norske velferdsstaten. Vi har en norsk velferdsstat for hele kroppen, bortsett fra tennene. Der har vi et amerikansk system, der lommeboken avgjør hva slags hjelp du får. Et nytt flertall må få slutt på den uretten, sier Lysbakken til NRK.

Spørsmålet er hvor dypt han må borre for å innfri løftet i eventuelle regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og ikke minst hva løftene egentlig vil innebære for dem som sliter med dårlige tenner og dårlig råd.

– Fram til 14. september er alt bare valgflesk uansett. Skjer det noe de neste fire årene, så skal jeg tro på dem neste gang. Jeg tror ikke på noen politikere før jeg ser hva de faktisk gjør, sier Anne May Lea Kvernmoseter fra Skreia til NRK.

Anne May Lea Kvernmoseter har slitt med tannlegeskrekk og dårlig tannhelse hele livet. Det vil koste henne nesten 200 000 kroner å reparere tennene. Foto: Ketil Kern/NRK

– Stor belastning

Kvernmoseter har slitt med alvorlig tannlegeskrekk og dårlig tannhelse hele livet. I sommer fortalte hun sin historie i et innlegg i Oppland Arbeiderblad.

– Mine tannhelseproblemer har vart i flere tiår og bunner i angst oppstått av traumer i barndommen, skriver Kvernmoseter i innlegget.

Overfor NRK forteller hun at det vil koste 196 000 kroner å reparere tennene. Men også å trekke tennene og sette inn en protese, krever 40 000 kroner. Det er penger hun som uføretrygdet ikke har.

– Å går rundt med en så dårlig tannhelse som jeg har, er en veldig stor belastning. Tannhelse er en viktig del av både psykisk og fysisk helse, sier hun.

Nå har hun sagt ja til å møte SV-leder Audun Lysbakken som er på valgkamparrangement i Gjøvik. Og budskapet hennes er klart: Få tannhelsetjenesten inn i egenandelsordningen.

– Det må bli fokus på denne saken. Den som har funnet på at tennene ikke er en del av kroppen, hadde iallfall ikke vondt i tennene, sier hun.

For noen dager siden fortalte NRK om uføretrygdede Torgeir som kun har tre tenner tilbake i munnen og som heller ikke har råd til behandling. En innsamlingsaksjon på nett har nå gitt ham mer enn 100 000 kroner i støtte.

Vil stille krav

Før sommeren ble en mengde forslag om endringer i tannhelsetjenesten behandlet Stortinget.

De fleste forslag ble avvist av flertallet - og SV, Rødt og MDG var alene om å stemme for samtlige.

Nå varsler SV-leder Audun Lysbakken omkamp i regjeringsforhandlinger eller budsjettforhandlinger etter valget.

– Tannhelse vil være veldig høyt prioritert for SV hvis vi får en ny regjering, sier Lysbakken.

Han varsler full gjennpomgang av tannhelseloven og vil sette ned et offentlig utvalg som kommer med forslag til lovendringer og forbedringer i tannhelsetilbudet.

Samtidig lover SV at fylkeskommunene skal få tilført midler som skal få ned køene til behandling gjennom offentlige støtteordninger. Partiet også partiet gjeninnføre gratis tannhelsesjekk for alle over 75 år og gjøre tannbehandling gratis for alle opp til 22 år.

To perioder

Men hovedgrepet fra SV er altså kravet om et makstak på egenandeler ved tannbehandling. Partiet vil at dette på sikt skal bli like lavt som for annen behandling i helsevesenet, i dag 2 460 kroner. Det vil koste rundt 7 milliarder kroner, ifølge SV.

Men legg merke til stikkordet «på sikt».

– Målet må være å få innført et egenandelstak i løpet av neste stortingsperiode, som gradvis kan senkes til det samme nivået som for annen helsehjelp. Dit bør vi komme i løpet av maksimalt to stortingsperioder.

– Så et egenandelstak på under 2500 kroner i løpet av to stortingsperioder, det er løftet?

– Det er løftet.

– Hva skal skje neste år da?

– Vi vil begynne med det som er aller viktigst, en kraftig økning i bevilgningene til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten slik at vi kan få bort køene, sier han.

Tannløftet vil først fullt ut bli innfridd om to stortingsperioder, erkjenner SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Ketil Kern /NRK

Støre: Vil bli enige

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet har pusset opp programmet for tannhelse under landsmøtet i juni. Han går Lysbakken i møte på flere punkter.

– Vi vil ha en tannhelsereform for å hjelpe de som har de største utgiftene hos tannlegen, sier Vedum. På spørsmål om han støtter SV-kravet om et tak på egenandeler på 2 500 kroner i løpet av to stortingsperioder, svarer han som følger:

– Vi vil også ha tannhelse inn i egenandelsordningen, men vi har ikke sagt noe om hvilket nivå det skal være. Og det er jo egentlig det SV sier også, når de snakker om lovnader åtte år fram i tid.

– Hvorfor har det ikke dette skjedd før?

– Fordi det er dyrt, og da må vi begynne i en ende - med de som har de største kostnadene. Det er viktig at en slik reform hjelper dem med dårligst råd, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han føler seg trygg på at de rødgrønne vil samle seg om en tannhelsereform dersom Erna Solbergs koalisjon mister flertallet.

– Dette kan vi bli enige om, at vi får tannhelsen inn i helsesystemet vårt. Vi må starte med de gruppene som er særlig utsatt, som har tannhelseproblemer de ikke klarer å løse på grunn av økonomi eller sykdom. Det er de vi må se til først, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tror de rødgrønne vil bli enige om et løft for tannhelsen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Hvordan vil folk merke et regjeringsskifte da, når det kommer til tannhelse?

– Grupper som i dag ikke har råd til å gå til tannlege, skal få hjelp. Det gjelder de yngste, de med sykdom og de aller eldste, sier han.

Høyre: Ikke gratis tannlege til Røkke

Høyres Mari Holm Lønseth mener SVs løfte om et generelt tak på egenandeler ikke er rett prioritering.

– De aller fleste voksne klarer å betale for tannhelse selv, det er generelt god tannhelse i befolkningen, og da vil jeg heller bruke pengene på å ansette flere psykologer, gi flere psykiske lavterskeltilbud, enn å gi Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke gratis tannlege, sier hun til NRK.

Høyres Mari Holm Lønseth mener SVs prioriteringer ikke er fornuftige når det gjelder offentlig pengebruk på tannhelse. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Lønseth mener Høyre har gjort mye for å bedre tannhelsetilbudet mens partiet har hatt regjeringsmakt. Hun sier det er «de som trenger det mest» som skal prioriteres.

– Innen tannhelse gjelder det unge, og det gjelder de som har medisinske tilstander som trenger ekstra tannbehandling. For mange av dem, har Høyre i regjering styrket ordningene. Det gjelder også eldre, de som er innlagt på sykehus og de som har vært utsatt for tortur eller overgrep, sier Høyre-representanten.