Follobanen forblir stengt: – Noe av det verste som kunne skje

11. desember åpnet Follobanen mellom Oslo og Ski til stor fanfare. Reisetiden skulle halveres fra 22 til 11 minutter, til glede for alle reisende på Østfoldbanen.

19. desember ble all trafikk på banen stanset på grunn av problemer med det tekniske anlegget.

Torsdag formiddag skriver Bane Nor i en pressemelding at det er usikkert når Follobanen kan åpne igjen. Inntil videre holdes den derfor stengt ut januar.

– Å stenge Follobanen kun få dager etter åpningen, er noe av det verste som kunne skje, og utrolig kjedelig for alle, sier Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor.

Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR Foto: Anne Mette Storvik / Bane Nor

Ekspertene deres sier at problemene skyldes forhold knyttet til returstrøm og jording.

Men de har ennå ikke funnet den utløsende årsaken, og gjennomgår nå hele systemet og anlegget.

– Alle sammenhenger skal analyseres, både for å raskest mulig åpne Follobanen, og for å forhindre at noe slikt skjer igjen, sier Undrum.

– Vi er så lei oss for det som har skjedd. Vi jobber så raskt vi kan.

Da Follobanen stengte 19. desember var det kaotiske tilstander for mange togreisende, her fra Ås stasjon. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Pendlere kritiserer Bane Nor

Mange togreisende har kritisert Bane Nor kraftig for den trøblete åpningen av Follobanen.

Dag Refshal fra Fredrikstad var én av mange som så fram til kortere reisetid til og fra jobb i Oslo. Han er oppgitt over den nye utsettelsen.

– Jeg er overrasket over at man bruker så mye penger på en tunnel som viser seg å vare én uke, og at man ikke har stresstestet og prøvd systemene bedre, sier Refshal.

På Oslo S like før kl. 11 skal Åse Nyhus og Per Husby ta toget til Halden. Hun reagerer på at milliardtunnelen må holdes stengt.

– Det er helt vanvittig. Det er mye bruk av penger, også skjer dette her.

Per Husby og Åse Nyhus tar toget til Halden, men får litt lengre reisevei nå som Follobanen er stengt. Foto: Bård Nafstad / NRK

Per maner til tålmodighet på tross av problemene.

– Jeg tror folka som driver med dette vet veldig godt hva de gjør. Ting går gærent av og til. Jeg håper bare banen åpner før eller siden, sier han.

Midlertidig tilbud om halvannen uke

De reisende på Østfoldbanen får nå et midlertidig togtilbud fra 9. januar, nesten på nivå med tilbudet som var planlagt med den nye Follobanen.

Men siden alle togene må kjøre via den gamle Østfoldbanen blir det trangt om plassen på sporene. Bane Nor advarer derfor om at det kan bli kapasitetsutfordringer i rushtiden.

Vy skal sette opp ekstra busser for å sikre at kapasiteten blir god nok.

Reisende på østre linje på Østfoldbanen må fortsatt stoppe på Ski stasjon og bytte til andre tog der for å komme seg videre.

Det var lange køer og mye venting for de reisende da Follobanen måtte stenge 19. desember. Her fra Ski stasjon. Foto: ZHILWAN MANBARI / NRK

Store startvansker

Follobanen, den nye linjen mellom Oslo S og Ski stasjon i Follo, ble åpnet 11. desember. Jernbanen gjennom Blixtunnelen skulle halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter, til glede for alle reisende på Østfoldbanen.

Men så startet problemene.

Kong Harald klippet snoren på Oslo S da Follobanen offisielt ble åpnet. Foto: Lise Åserud

Den første uken var det flere feil som førte til store forsinkelser og mange innstillinger på Follobanen. 361 tog var forsinket i til sammen 56,2 timer, skrev TV2.

19. desember gikk situasjonen fra vondt til verre. En brann brøt ut i et koblingshus på Ski stasjon etter varmgang i et teknisk anlegg. All togtrafikk på Follobanen ble stanset.

Først skulle banen stenges i én uke. Så meldte Bane Nor at arbeidet tok lenger tid, og gjenåpningen ble utsatt til 27. desember. Deretter ble den skjøvet til 2. januar, før gjenåpningen nå er helt i det blå.