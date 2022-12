Må stenge prestisjetunnel til over nyttår

Follobanen åpner tidligst for trafikk 1. januar. Det ble klart lørdag kveld.

– Det er en veldig kjedelig julegave, sier togpendler Ronny Aukrust.

Han pendler ukentlig fra Askim til Skøyen for å komme seg på jobb.

Ronny Aukrust er leder av pendlerforeningen i Indre Østfold. Han er ikke overrasket over at gjenåpningen av Follobanen har blitt ytterligere utsatt. Foto: Ronny Aukrust / Privat

Aukrust er også leder for pendlerforeningen i Indre Østfold. De siste ukene har pendlerne måttet smøre seg med en god dose tålmodighet.

– Det har vært både avsporinger, signaltrøbbel, sporvekselfeil og brann i systemer. Så det har vært en mildt sagt kjedelig førjul på Østre linje, sier Aukrust.

Økt reisetid

Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski er Nordens lengste, og halverer reisetiden mellom de to byene.

Når togene går som planlagt.

Siden den høytidelige åpningen av Follobanen i midten av desember har lite gått på skinner. Forsinkelser og innstillinger har preget toghverdagen sør for Oslo.

Kong Harald deltok under åpningen av Follobanen for 13 dager siden. Foto: Lise Åserud

– Istedenfor å få redusert tid til og fra jobb, så har vi nå opplevd å få en sterk økning, sier Aukrust.

Planen om å tilby en redusert togtilbud på Follobanen i romjulen utgår.

Det er den siste av en lang rekke dårlige nyheter som har kommet siden Follobanens åpning for drøye to uker siden.

Årsaken er at banen til 36 milliarder kroner opplever strømproblemer.

Vet ikke hva som skaper problemene

Fredag kveld måtte Ski stasjon på togstrekningen stenge etter røykutvikling i et koblingshus. Koblingshuset er det samme som det brant i mandag, og som først førte til at Follobanen var stengt til da 27. desember.

Bane Nor sier til NRK at de må forlenge nedstengingen av Follobanen for å få en bedre oversikt over situasjonen.

Bane Nor vet ikke hva som er den bakenforliggende årsaken til at det oppstår varmgang i koblingshuset.

Selskapet vet heller ikke når togtrafikken igjen kan sluses gjennom den splitter nye tunnelen.

Det kommer frem i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Vi kan ikke annet enn å beklage igjen overfor de reisende. Det er passasjerene det handler om og vi er fryktelig lei oss for at det går ut over dem, sier konserndirektør for utbygging Stine Undrum i pressemeldingen.

Ett av to tunnelløp i Blixtunnelen på Follobanen mellom Oslo og Ski. Foto: Banenor

Over 360 tog forsinket

Etter den første uken i drift var 361 tog forsinket, noe som tilsvarer 56,2 timer, skriver TV 2.

Vy ønsker ikke å peke fingre etter bråket, men sier til NRK at situasjonen er synd for kundene deres. Flere reisende har ringt inn med spørsmål og henvendelser på strekningen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har bedt om en redegjørelse fra Bane Nor etter alle feilene som har oppstått.

– Vil bli bra til slutt

Stengingen av Follobanen gjør at det ikke går noen direktetog mellom Indre Østfold og hovedstaden. Reisende på strekningen må derfor bytte tog på Ski stasjon.

– Det er selvsagt veldig tungvint og veldig unødvendig. Det må være en mulighet for å kunne kjøre Østre linje hele veien til Oslo S. Spesielt nå i romjulen, når det er langt mindre togtrafikk enn til vanlig, sier Ronny Aukrust.

Pendlerforeningen i Indre Østfold ser lyset i enden av den rekorddyre Blixtunnelen, til tross for den trege oppstarten.

– Det vil jo bli bra til slutt. Det er det ikke noe tvil om, sier Aukrust.