Folkehelsa om corona-karantene: – Skaper unødig bekymring

* Det tidligere ukjente viruset har fått navnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV).

* Viruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

* Smittekilden er fortsatt ukjent. Kinesiske myndigheter tror at lungeviruset kan ha smittet mennesker via et marked i Wuhan der det er blitt solgt kjøtt og ville dyr illegalt.

* Viruset kan smitte mellom mennesker. Symptomene på smitte er feber, tørr hoste, i noen tilfeller vansker med å trekke pusten, og tegn på lungebetennelse. Viruset fører til luftveisinfeksjoner.

* Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset.

* Hittil er 56 mennesker bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina. I tillegg har 2.051 mennesker fått påvist smitte i Fastlands-Kina. Det er også oppdaget smittetilfeller i Taiwan, Hongkong og Macau, samt i Japan, Sør-Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Canada, Frankrike og Australia.

* Det nye viruset er 79 prosent genetisk likt med sars-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv.

* Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise.

* En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg. Flere land har innført ekstra kontroll av reisende.

* Det finnes ingen vaksine mot viruset, men forskere er i gang med å utvikle en vaksine. Målet er å kunne teste ut den første mulige vaksinen om tre måneder.

Kilde: NTB