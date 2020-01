Folkehelseinstituttet mener det ikke er grunn til bekymring i Norge. Likevel sendte Blodbanken i Oslo ut en sms til flere blodgivere mandag morgen.

I smsen som er sendt ut til de med time i løpet av de neste to ukene står det:

«Kjære blodgiver. På grunn av at situasjonen rundt Coronaviruset er noe uavklart innfører vi som en ekstra sikkerhet en karantene på 14 dager for alle blodgivere som har vært på en internasjonal flyplass.»

Blodgivere som har vært på reise må vente i 14 dager før de får gi blod, slik at blodbanken ser at de ikke har blitt syke.

Fakta om virusutbruddet i Kina Ekspandér faktaboks * Det tidligere ukjente viruset har fått navnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). * Viruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina. * Smittekilden er fortsatt ukjent. Kinesiske myndigheter tror at lungeviruset kan ha smittet mennesker via et marked i Wuhan der det er blitt solgt kjøtt og ville dyr illegalt. * Viruset kan smitte mellom mennesker. Symptomene på smitte er feber, tørr hoste, i noen tilfeller vansker med å trekke pusten, og tegn på lungebetennelse. Viruset fører til luftveisinfeksjoner. * Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset. * Hittil er 56 mennesker bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina. I tillegg har 2.051 mennesker fått påvist smitte i Fastlands-Kina. Det er også oppdaget smittetilfeller i Taiwan, Hongkong og Macau, samt i Japan, Sør-Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Canada, Frankrike og Australia. * Det nye viruset er 79 prosent genetisk likt med sars-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv. * Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise. * En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg. Flere land har innført ekstra kontroll av reisende. * Det finnes ingen vaksine mot viruset, men forskere er i gang med å utvikle en vaksine. Målet er å kunne teste ut den første mulige vaksinen om tre måneder. Kilde: NTB

– Blodbanken i Oslo har gjort dette for at blodgiverne ikke skal komme forgjeves. Og siden stiuasjonen rundt coronaviruset er såpass uavklart, sier Lise Sofie H. Nissen-Meyer, seksjonsleder for blodgivning i blodbanken i Oslo.

Karantenen gjelder ikke de som har reist via Oslo lufthavn på Gardermoen innenriks i Norge.

Det er foreløpig ukjent om de andre blodbankene i landet vil innføre karantene. Blodbanken i Oslo har ikke avklart karantenen med Helsedirektoratet i forkant.

Denne smsen ble sendt til blodgivere i Oslo mandag.

Liten risiko for smitte

Blodbank i Oslo innfører karantenen som «før var-holdning» og at understreker at risikoen for at man kan smittes er forsvinnende liten. Likevel er pasientene som mottar blod ofte er sårbare og alvorlige infeksjonssykdommer kan gi fatale konsekvenser for dem.

Hvis man allerede har gitt blod og blir syk i etterkant, skal man kontakte blodbanken slik at de kan vurdere om blodet kan brukes. Dette gjelder alltid og uansett hva slags sykdom du får.

Ikke fare for blodmangel

– Vi har bra med blod på lager. Denne situasjonen må vi se ann fra dag til dag, sier Nissen-Meyer om karantenen.

Hun sier at det ikke er fare for at de får underskudd på blod.

– Da må vi begynne å innkalle blodgivere som ikke har reist.

Oppstod i Kina

Minst 80 mennesker er døde, og rundt 2000 er bekreftet smittet av det nye viruset i Hubei-provinsen i Kina. Millionbyer er sperret av. Coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom. Det nye viruset kalles 2019-nCoV og er i slekt med sars-viruset som forårsaket en global epidemi i 2003.

Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak for å hindre smitte. Reisende blir stilt spørsmål og må gjennomgå en temperatursjekk for å sjekke for feber.

Etter at Oslo Børs åpnet mandag kom meldingen om at den norske kronen er svekket på grunn av virusfrykt.

Reiseråd fra myndighetene

Folkehelsedirektoratet har gitt ut reiseråd for nordmenn som skal utenlands. Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa minst 14 dager før avreise. Det finnes ingen medisiner eller vaksiner mot det coronaviruset.

Her er de viktigste rådene fra Folkehelseinstituttet for å unngå smitte: