Færre ute på byen etter nye tiltak: – Skremmende

– Jeg forberedte meg på det verste. Men det ble faktisk verre enn jeg trodde, sier Cissi Ohlsson (32), som er daglig leder på utestedet Youngs i Oslo.

NRK har besøkt flere av hovedstadens barer første fredag etter at kommunen innførte ytterligere smitteverntiltak. Og selv om det fortsatt er folk som har tatt turen ut, er det færre enn det pleier å være.

– Fredag er vår beste dag. Begge etasjene er vanligvis fullsatte. Vi har stengt kjelleren, men det er fortsatt ikke fullt her oppe. Så det er skremmende og kjedelig, sier Ohlsson.

Daglig leder Cissi Ohlsson i Youngs er skremt over hvor få folk som dukket opp fredag kveld. Foto: Nadir Alam / NRK

Etter at de nye reglene kom på plass, får serveringsstedene ikke lenger slippe inn gjester etter klokken 22. I tillegg innførte kommunen et påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester der man ikke sitter ved et bord.

– Det er utfordrende å følge alle reglene. Men jeg synes gjestene er veldig forståelsesfulle, så det hjelper veldig, sier 32-åringen.

Av det NRK erfarte, var de ansatte flinke til å ha på munnbind i områdene gjestene oppholdt seg. Foto: Nadir Alam / NRK

– Helt uproblematisk

I en bås borte i en krok i baren sitter kjæresteparet Mona Øwre og Emil Fourre, som har tatt turen ut for å møte venninnen sin Tove Magnusen. For dem er de nye tiltakene helt uproblematiske.

– Det føler veldig trygt og sikkert å være ute. Jeg synes det funker veldig bra for oss. Vi må selvfølgelig huske munnbind, men det går helt fint, sier Øwre.

Gjengen på tre koser seg på bar til tross for restriksjonene. Fra venstre: Mona Øwre, Tove Magnusen og Emil Fourre. Foto: Nadir Alam / NRK

På stedene NRK har besøkt, har de fleste sittet med god avstand til hverandre. Både betjeningen og gjester som har vandret rundt i lokalet, har også vært flinke til å ha på seg munnbind.

– De ansatte er veldig flink til å passe på at man bruker munnbind. Men det er jo en helt ny regel, så det er jo fort å glemme. Så det er noe man må tilvenne seg, sier Belen Videla (31), som har tatt turen til byen med to venner.

Belen Videla synes det er viktig at man fortsatt drar ut og lever så normalt som mulig, så lenge man følger smitteverntiltakene. Foto: Nadir Alam / NRK

At man ikke slipper inn igjen på utestedene etter klokken 22, er også noe hun ikke er vant med fra før.

– Det gikk bra til vi gikk tom for røyk, og ikke kunne dra på en kiosk og komme tilbake til utestedet igjen. Jeg skulle ha tenkt på det litt før, men så er det jo første dagen ute etter de nye tiltakene, sier hun og ler.

Hun mener det er viktig å kose seg ute og å leve så normalt som mulig, til tross for den krevende situasjonen vi befinner seg i.

– Også er det viktig å støtte utelivsbransjen. De trenger inntekt, sier hun.

– Skjønner at reglene er krevende

Utelivsbransjen har blitt særlig rammet av byrådets innstramminger. Som en konsekvens har flere bestemt å stenge stedene sine. Blant annet bestemte NOHO Norway som driver mange av de største utestedene i Oslo, å stenge halvparten av stedene på grunn av de nye tiltakene. Torsdag besluttet også eieren av utestedet Blå å lukke dørene på ubestemt tid.

Samtidig viser en korona-rapport at kun to av 423 registrerte smittede i Oslo i forrige uke kan spores tilbake til serveringsbransjen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forstår frustrasjonen.

– Vi skjønner at disse nye reglene er krevende, men vi oppfatter de som nødvendig for å få ned smitten. For å unngå å stenge Oslo helt ned, sier Johansen, som uttalte seg før det ble kjent at Blå stenger dørene.

– I hvor stor grad mistenker dere at den ikke-sporbare smitten egentlig kommer fra utestedene?

– Det vil jeg ikke spekulere i, sier Johansen.

Ifølge Oslo-politet har natt til lørdag vært relativt rolig i hovedstaden, med færre ordensforstyrrelser enn vanlig.