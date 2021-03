Drammen: Får ikke smittetrykket ned i bydelen med høyest smittetrykk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er engstelig, sier Ali Almas. Han forteller at hverken kona Selda eller han går mer ut enn de må. Han synes det er fælt å ikke kunne besøke resten av familien.

Nå står de i køen på teststasjonen på Fjell for å ta koronatest.

– Vi har plutselig fått feber, derfor skal vi teste oss, sier Ali.

Selda Almas og Ali Almas har fått feber. I dag skal de ta koronatest. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Både han og Selda tror at grunnen til at så mange er smittet på Fjell er fordi det bor mange sammen i bydelen.

De forteller at i den store blokken de bor i bruker alle samme dør, oppgang og vaskerom. De tror det er grunnen til at så mange er smittet her.

I tillegg mener han at mange gav blaffen i smittevern tidlig i pandemien. Det har fått konsekvenser for alle på Fjell tror Ali.

Det er kø ved teststasjonen på Fjell. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Må slutte å omgås andre

– Det er skremmende. Det er ikke bra og det er mange forhold vi faktisk må gjøre noe med.

Det sier nestleder i Buskerud innvandrerråd, Nasim Rizvi.

Vi er på Fjell i Drammen. En bydel preget av høye blokker og små leiligheter. Nå finnes det ingen steder i landet hvor smittetrykket er høyere enn akkurat her.

Ifølge Drammen kommune bor det i bydelene Fjell, Austad og Danvik til sammen 10.542 mennesker.

– Folk må innrette seg etter tiden vi er inne i nå. Man må slutte å omgås andre enn de man bor med, forklarer Rizvi.

Hun har selv bodd i bydelen tidligere og beskriver den typiske beboeren som sosial.

Nasim Rizvi i Buskerud innvandrerråd ber folk holde seg hjemme. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det er mange mennesker som bor her. De er vant til å være med hverandre og det er store familier, sier Rizvi og fortsetter:

– Og så er det litt med forståelsen av hva man kan regne som sin egen besøkskohort. Disse er gjerne veldig store.

Tror smitten spres via skolen

Drammen kommune meldte torsdag om 75 nye smittetilfeller. Det er det nest høyeste tallet for kommunen gjennom hele pandemien. Ett av smittetilfellene knyttes til Fjell skole. Det medfører forlenget karantene for elever og lærere som allerede sitter i karantene.

Onsdag ble det bestemt at skolen skal ha hjemmeskole frem til påske. Galterud skole, ungdomsskolen på Fjell, hadde allerede tatt samme beslutning.

– Når vi snakker med miljøet her oppe, så sier de «steng skolen». De tenker at smitten spres via skolen, forteller Rizvi.

Smittetrykket i bydelen «Danvik, Austad, Fjell» i Drammen er den høyeste i landet. Tallet er 2399,9 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og det er mer enn dobbelt så høyt som neste bydel.

Oslos hardest rammede bydeler har til sammenligning disse tallene:

Stovner: 1695,9 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Alna: 1413,6 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Grorud: 1310,1 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Den mobile teststasjonen på Fjell har hektiske dager. Foto: Drammen kommune

– Vi har levd i en pandemi i ett år nå og jeg forventer, selv om dette er en innvandrergruppe, at vi klarer å rette oss etter det som kreves. Bare vær sammen med de du bor med. Enkelt og greit, sier Rizvi.

Har sendt ut informasjon til alle foresatte

Både barnehager og skoler på Fjell sendte tirsdag ut informasjon til de foresatte. I brevet oppfordres både elever og foresatt til å følge alle reglene og anbefalingene som gjelder for å begrense spredningen av koronasmitten. I tillegg til å bli minnet om de viktigste smitteverntiltakene, er alle informert om den mobile teststasjonen som er på Fjell fire dager i uka.

John David Johannessen er kommuneoverlege i Drammen kommune. Han ber alle i Fjell bydel om å følge smittevernanbefalingene. Foto: Azad Razaei / NRK

– Vi oppfordrer selvfølgelig alle foresatte til barn på Fjell som har fått dette brevet, om å følge anbefalingene og gjøre det de kan for å bidra til å begrense spredningen av koronasmitte, sier John David Johannessen. Han er smittevernoverlege i Drammen kommune.