Utdanningsdirektoratet presenterte i ettermiddag en oppdatert smittevernveileder for grunnskoler og barnehager.

– Vi har ikke oppdatert disse veilederne siden september i fjor. Siden da har vi gjort oss opp en rekke erfaringer. I tillegg har vi vært nødt til å gjøre nye vurderinger i forbindelse med de nye virusmutasjonene. Vi har derfor gått gjennom alle smittevernveilederne på nytt, sier Martin Siewartz Nielsen i Utdanningsdirektoratet.

I arbeidet med de nye veilederne har de fått innspill fra lærere og barnehageansatte gjennom fagforeningene. I tillegg har statsforvalterne, og enkelte kommuner og fylkeskommuner i områder med høyt smittetrykk vært involvert i arbeidet.

Den nye veilederen for barnehager og grunnskoler sier at ansatte i barnhagene bør holde minst en meters avstand til kolleger som ikke er på samme kohort.

I tillegg åpner de for bruk av munnbind i ungdomsskolen. Men da kun utenfor klasserommene.

– Smittevern på ungdomsskoler kan være utfordrende, da skolene ofte er store med mange elever. Ungdomsskoleelever har bedre forutsetninger for korrekt munnbindbruk enn yngre barn. Frivillig bruk av munnbind for elever på ungdomsskolen kan derfor bidra til å redusere smitte, står det i veilederen.

Kunnskapsdepartementet understreker at bruk av munnbind ikke gjør det mindre viktig å holde avstand. På nettsidene deres skriver de likevel at det kan være vanskelig å holde to meters avstand på skoler og i barnehager.

– Anbefalingen om å holde to meters avstand gjelder ikke i barnehager og skoler, fordi det må være praktisk mulig å holde åpent. Når det ikke er mulig å holde avstand, blir det desto viktigere å redusere antall nærkontakter, skriver de.

Veilederen har naturlig nok strengere tiltak ut fra hvilket nivå de aktuelle skolene er på. Grønt nivå gir ganske åpne skolehverdager, mens gult og rødt nivå medfører begrensninger.

Nye smittevernveiledere for grunnskole og barnehager Ekspandér faktaboks Barnehage: Ansatte må holde minst én meters avstand til andre ansatte utenom egen kohort gjennom hele arbeidsdagen og i alle situasjoner.

Barnehagene oppfordres derfor til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig.

Digitale møter anbefales.

I kommuner med anbefaling eller påbud om hjemmekontor, bør planleggingsarbeid og digitale møter, skje hjemmefra.

Foreldresamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå med vanlige smittevernråd. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da må vanlige smittevernråd følges. Barneskole: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

Dersom skolene er på gult nivå eller strengere skal de ansatte holde avstand på minst én meter til kolleger.

Dersom skolene er på gult nivå eller strengere skal elevene deles inn i kohorter. Størrelsen på kohortene varierer ut fra hvilket nivå skolene er på.

Syke personer skal ikke være på skolen.

God hygiene.

Redusert kontakt mellom personer.

Det anbefales ikke bruk av munnbind. Ungdomsskole: Unngå håndhilsning og klemming.

Hold avstand på minst én meter til andre ansatte.

Dersom skolene er på gult nivå eller strengere skal elevene deles inn i kohorter. Størrelsen på kohortene varierer ut fra hvilket nivå skolen er på.

Syke personer skal ikke være på skolen.

God hygiene.

Redusert kontakt mellom personer.

Åpner for frivillig bruk av munnbind: «Smittevern på ungdomsskoler kan være utfordrende, da skolene ofte er store med mange elever. Ungdomsskoleelever har bedre forutsetninger for korrekt munnbindbruk enn yngre barn. Frivillig bruk av munnbind for elever på ungdomsskolen kan derfor bidra til å redusere smitte.»

Økt smitte blant unge

Tirsdag kom det nye nasjonale koronaregler. Der ble det klart at kravet om én meters avstand blir utvidet til to meter. Dette gjelder ikke for lærere i skolene, som potensielt kan ha svært mange nærkontakter hver dag. Særlig dersom lærerne må undervise på tvers av kohorter.

Onsdag kom en egen veileder for videregående skoler, der det blant annet åpnes for munnbindbruk, mindre kontakt mellom elevene og en egen «koronavakt».

De siste ukene har muterte virusvarianter ført til langt mer smitte blant barn og ungdom. Særlig for elever på ungdomsskolen og videregående skoler er det mye smitte. I uke 11 var det nesten dobbelt så mye smitte i denne aldersgruppen som i gjennomsnittet av befolkningen.

Den stadig økende smitten med muterte virus har økt behovet for oppdaterte veiledere i skolene, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK etter at de nasjonale retningslinjene ble presentert.

– Vi forsterker smittevernet slik at det blir mindre sannsynlig med smitteutbrudd og karantene for elevene, sier han.