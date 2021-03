Stor smitteoppblomstring blant studenter: – Virkeligheten har kommet til Bergen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetallene i Bergen har ligget forholdsvis stabilt lavt siden november.

Men de siste to dagene har vestlandshovedstaden rapportert om 75 nye smittetilfeller, 44 i dag og 31 i går.

De fleste som er smittet er unge voksne mellom 20 og 29 år. Flertallet er knyttet til studentmiljøet.

Spesielt er Høgskolen på Vestlandet rammet, men studenter på Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole er også smittet.

Kommunen advarer nå mot festing.

– Vi har fått meldinger om flere fester hvor deltakerne ikke overholder reglene knyttet til antall deltakere og avstand, sier smittevernoverlege Frank van Betten til NRK.

– Det er ikke tid for festing nå, og det er viktig at alle følger den nye regelen om at man ikke bør ha besøk av flere enn to gjester samtidig, sier han.

PÅ BRISTEPUNKTET: – Virkeligheten har kommet til Bergen, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

På bristepunktet

Det er ventet flere smittetilfeller blant unge voksne de kommende dagene, og kommunen har i dag møter med utdanningsinstitusjonene om hvordan de skal håndtere smitteutbruddet.

– Virkeligheten har kommet til Bergen, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

Onsdag var det ny testrekord i byen, men nå oppfordrer legevaktsjefen folk som ikke har symptomer om å vente med å teste seg.

– Vi er helt på bristepunktet når det gjelder testkapasitet. Da er det veldig viktig at vi forbeholder kapasiteten til de som har symptomer, nærkontakter, folk som mistenker at de er smittet eller som har fått beskjed via smitteappen at de har vært i nærheten av smittede, sier Linchausen.

VURDERER FORBUD: Bergen kommune vurderer nå å gjøre rådet om maksimalt to gjester om til et forbud mot flere enn to gjester. Foto: Marit Hommedal / NTB

Vurderer strengere tiltak

Da regjeringen presenterte nye, strenge nasjonale tiltak tirsdag, sa byrådsleder Roger Valhammer at de ikke hadde innført de samme reglene. Blant annet er kommunen kritisk til skjenkeforbudet.

De frykter at folk i stedet for samles på hjemmefester, og at når det nasjonale rådet om maks to gjester bare er et råd, vil noen trosse det.

Derfor vurderer kommunen nå å innføre forbud mot å ha flere gjester.

– Det er en forskrift vi har hatt god nytte av tidligere. Vi hadde jo en veldig streng besøksregel i oktober og november i fjor. Den fikk vi en del kritikk for med tanke på menneskerettighetene. Da myket vi den litt opp, sier Husa.

Hun er bekymret over smittestituasjonen, og sier at byrådet er klar til å innføre lokale smittevernstiltak.

– Det er klart det er veldig inngripende å bestemme hvordan folk skal ha det i sin private bolig. Men dessverre har vi sett gjennom pandemien at det er nettopp i private sammenhenger folk blir smittet i stor grad, sier hun.