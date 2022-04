Mirnesa vet aldri om hun får med seg førerhunden i taxi: – Det gjør at jeg gruer meg

Mirnesa Balagic (30) får ofte nei fra sjåførene når hun skal ta taxi.

Ikke fordi de ikke vil ha med henne, men fordi de ikke vil ha med hunden hennes.

Mirnesa er blind, og har stort sett med seg førerhunden Ibux. Den svarte hunden er hennes fremste verktøy i hverdagen, og gjør at hun enkelt og trygt kan farte rundt.

For å få hverdagen til å gå opp, tar 30-åringen ofte taxi. Men det skjer stadig vekk at hun blir avvist på grunn av hunden sin:

– Jeg vil si jeg opplever det cirka halvparten av gangene, sier Mirnesa.

VISER VEI: Den hvite stokken er ett av flere nyttige verktøy Mirnesa Balagic bruker til å navigere i hverdagen, også på taxiholdeplassen. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

Mange blir avvist

Hun er ikke den eneste.

En fersk undersøkelse fra Norges blindeforbund viser at 6 av 10 førerhundbrukere i Oslo og Viken har blitt avvist av taxisjåfører.

85 førerhundbrukere er intervjuet i undersøkelsen. Det er nesten en tredel av alle i Norge som bruker førerhund.

Å ikke vite om hun får bli med i en taxi, gjør hverdagen vanskeligere for Mirnesa:

– Det gjør at jeg gruer meg, og at jeg noen gang velger vekk drosje selv om det er det mest hensiktsmessige, forteller hun.

Har blitt verre

– Dette er et stort problem for brukerne våre, sier Tommy Henriksen.

Han er daglig leder i Førerhundskolen, som hører inn under Norges blindeforbund.

De opplever at det er vanskeligst å få tak i en taxi på gata – og spesielt hos de små selskapene.

DAGLIG LEDER: Tommy Henriksen ved Førerhundskolen sier det er et stort problem for mange at de ikke får ta med førerhund i taxi. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

Der vet ikke alltid sjåførene at de faktisk har plikt til å ta med seg førerhunder. Det prøver Blindeforbundet å gjøre noe med.

– Det er ikke noen grunn til å nekte førerhunder å være med i noen som helst transportmidler. Det er nedfelt i lovverket, sier Henriksen.

Ulik praksis

Det er mange taxiselskaper som kjemper om kundene i Oslo. Og det er forskjell på hvordan de sørger for at sjåførene tar med seg førerhunder.

Oslo taxi og Norgestaxi er blant de største aktørene, og har egne kurs som sjåførene må gjennom. Der lærer de blant annet at førerhunder skal få være med.

Nyere selskaper som Bolt, Yango og Uber har valgt en annen måte å informere sjåførene på.

De tre selskapene sier det står i retningslinjene deres at det er tillatt med førerhunder, og sjåførene må godta dette før de får kjøre.

Glenn Tuxen i Norges taxiforbund mener problemet har blitt verre fordi mange sjåfører ikke kjenner lovverket.

KRITISK: Glenn Tuxen i Norges Taxiforbund sier mange sjåfører ikke vet at de må ta med seg førerhunder. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Veldig mange som har kommet til i denne næringen har ikke den grunnutdannelsen som alle hadde før frislippet i drosjenæringen.

Regjeringen varslet i februar at de vil reversere frislippet, og stille flere kompetansekrav til de som har drosjeløyve.

Tuxen, som selv kjører for Oslo taxi, sier fagforeningen har begrenset mulighet til å gjøre noe med førerhundproblemet. Av mellom 3500-4000 løyvehavere i Oslo og Viken og et ukjent antall sjåfører tilknyttet hvert løyve, er det bare rundt 900 som er medlemmer i Norges taxiforbund, ifølge Tuxen.

– Det er veldig mange sjåfører vi ikke kan påvirke. Det viktigste er at drosjeselskapene må bruke sin mulighet til å informere hver eneste løyvehaver og sjåfør i sitt selskap.

Redde for hunder

Når sjåførene sier nei til å ta med Mirnesa og hunden hennes, er det noen forklaringer som går igjen.

PÅ BYTUR: Mirnesa Balagic tar ofte taxi i hverdagen. Da prøver hun helst å bestille på forhånd, så hun er sikret å få med seg førerhunden Ibux. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

Noen vil ikke ha med hundene fordi de lukter, mens mange rett og slett er redde for dyrene:

– Jeg opplever det spesielt med sjåfører som kommer fra land der hunder er farlige; der de brukes som vakthunder og kanskje til og med har smitte i seg, forteller Mirnesa.

Og det kan Mirnesa skjønne, selv om det skaper trøbbel for henne.

– Jeg har veldig stor forståelse for at det er en utfordring som er vanskelig for dem å komme over.