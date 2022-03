Synshemmede blir mer utsatt for mobbing

– En person som er synshemmet er en helt vanlig person, vi kan bare ikke se.

Det sier Vibeke Kaarstad, styreleder i Norges Blindeforbund i Rogaland. Hun har vært blind siden 1992. Hun mistet synet som 23-åring, da hun falt og slo hodet sitt. Dagen etter så hun grått.

I 30 år har hun fått kommentarer som «stakkar» eller «det er helt utrolig hva du får til». Disse kommentarer er kanskje ikke ment som mobbing, men det oppleves slik for henne.

Vibeke Kaarstad koser med hennes førerhund Maoui. Foto: Sabrina Isabel Alfonzo Gonzalez / NRK

– Å bli stakkarsliggjort på grunn av synet mitt er sårende. Alt jeg gjorde før, kan jeg gjøre nå. Det eneste er at jeg er avhengig av en førerhund og en hvit stokk når jeg skal ut, sier Kaarstad.

Mørketall

41,7 prosent av synshemmede sier de har opplevd mobbing i løpet av livet. Av dem, føler 65,1 prosent det er knyttet til synstapet, viser undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Forsker Audun Brunes har forsket på dette. Han synes det er bekymringsfullt hvor mange personer som opplever mobbing.

– Jeg er bekymret for konsekvensene av mobbing, det er kjempe alvorlig. Yngre personer, og personer som ble synshemmet i en ung alder blir i større grad utsatt for mobbing, sier Brunes.

Fagdirektør Eli Knøsen i Likestillings- og diskrimineringsombudet synes det er store mørke tall. Foto: Thomas Eckhoff / LDO

Konsekvensene av mobbing kan føre til alvorlige psykiske lidelser. Blant annet ensomhet, depresjon og angst.

Eli Knøsen, fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet, forklarer at tallene ikke er ukjente for dem. Hun ønsker at flere skal være bevisste på samfunnsproblemet.

– Det er veldig mye mobbing, mye trakassering, diskriminering og vold rundt denne gruppen. Det er store mørketall, sier fagdirektøren.

Forsker Audun Brunes er bekymret for konsekvensene av mobbing. Foto: Idar Hole Krogstad / NKVTS

Ikke nok kunnskap

Kaarstad kommer med et konkret eksempel på hva slags kommentarer hun kan få når hun skal på tur.

«Klarer du å gå alene?» fra ukjente personer.

– Det kom som en overraskelse at jeg klarte å gjøre noe alene, uten hjelp, sier hun.

Brunes forklarer at årsaken på dette kan være at personer har ikke nok kunnskap.

– Folk blir ikke opplyst på det, de vet ikke hva som innebærer å være synshemmet. Det kan forklare hvorfor de kommer med slike kommentarer, sier han.

Selvstendighet

– Det finnes mennesker der ute som mener at vi ikke kan noen ting, kun fordi vi er blinde. De tenker at dersom de hadde mistet synet, hadde de vært hjelpeløse, sier Kaarstad.

Vibeke Kaarstad er lei av å høre disse kommentarer daglig. Foto: Sabrina Isabel Alfonzo Gonzalez / NRK

Mange må trene og rehabiliteres for å kunne være selvstendige som synshemmede.

– De er veldig stolte av å være selvstendige. De utfordrer seg selv daglig, for å kunne håndtere hverdagen. De er «supermestrere», sier Brunes.