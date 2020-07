I en ettroms på Torshov i Oslo har Ane Gyllstrøm skapt et hjem.

– Jeg klarer meg greit, nå har jeg bodd her i fire år, så jeg føler at jeg utnytter plassen til det fulle.

Ifølge DNB Eiendom har det ikke vært så høy kvadratmeterpris noen gang på leiligheter under 30 kvadrat i Oslo. Nå ligger snittprisen på 119.000 per kvadratmeter.

Siden Gyllstrøm kjøpte leiligheten sin for to millioner kroner i 2016, har prisene og salget på lignende leiligheter økt mye.

Sammenlignet med juni og juli i fjor har salget av slike leiligheter økt med 25 prosent.

– For det første er det for mange kanskje det eneste de har råd til å kjøpe, jeg tenker spesielt på studentene. Men det er også en del som ser dette som et aktivt investeringsobjekt, sier adminstrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Bruraas.

Solgt 60 små leiligheter på to år

Eiendomsmegler i Nordvik Bolig i Oslo, Konstantin Karlsson, forteller at han har solgt omlag 60 boliger i Oslo på under 20 kvadratmeter de siste to årene.

– Majoriteten av kjøperne av disse leilighetene er studenter eller førstegangskjøpere. Det er også mange foreldre som investerer i leilighet til barna sine.

GODT MARKED: Megler Konstantin Karlsson sier boligmarkedet er veldig godt om dagen, og de oppnår gode priser på majoriteten av objektene de selger. Foto: Nordvik Bolig

Forrige uke solgte han en ettroms-leilighet på 18 kvadratmeter til 2.680.000 kroner inkludert fellesgjeld. Leiligheten kostet altså i underkant av 150.000 kroner per kvadratmeter.

– Leilighetsnormen som ble innført i 2007 har ført til at det ikke blir bygd leiligheter under 35 kvm lenger. Det har bidratt til at ett-roms leilighetene som eksisterer innenfor Ring 3 har blitt veldig populære og økt mye i pris de siste årene.

REKORD: Denne leiligheten satte prisrekord i borettslaget på Bjølsen i Oslo. Den ble solgt for over 2,6 millioner kroner. Foto: Nordvik Bolig

Kampen om kvadratene

Leiligheten på Bjølsen er et uttrykk for ubalansen mellom tilbud og etterspørsel på boligmarkedet, mener Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

– Prisnivået i Oslo er i særstilling i Norge. Og dette kommer etter all sannsynlighet til å fortsette fram til den dagen det bygges nok boliger, sier Lauridsen.

Folk fortsetter å strømme til hovedstaden. I 2019 økte befolkningen i Oslo med litt over 12.000 nye innbyggere.

HØYE PRISER: Når det er såpass høye prisnivåer i Oslo vil det føre til at folk faller av i konkurransen, spår administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Eiendom Norge / NTB sc

Den minste leiligheten til salgs på Finn.no akkurat nå er en leilighet på 13 kvadratmeter i Bergen. Den har en prisantydning på nesten 1.3 millioner.

Lauridsen sier at prisene i Stavanger og Bergen er mer stabile. I Trondheim har det vært en god balanse mellom boliger og etterspørsel over lang tid. Tromsø har noe av det samme prispresset som i Oslo.

Mener det må bygges mer

Boligprisene generelt har steget kraftig i det siste. I juni var det historisk prisstigning i Oslo, Asker, Bærum, Follo og Romerike.

– Jeg tror det må bygges flere boliger, og det er kommunen som godkjenner alt som bygges. Da må kommunen selv klargjøre flere tomter for bygging, sier administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Bård Folke Fredriksen.

Han mener det er altfor få boliger i Oslo som førstegangskjøpere har råd til.

– Her i Oslo må også kommunen tillate at det bygges flere to-roms leiligheter. I dag er det strenge begrensninger på hvor mange av den sorten som kan bygges, sier Fredriksen.

VIL BYGGE MER: Administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen, mener det må bygges flere leiligheter som førstegangskjøpere har råd til i Oslo. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Flere barnefamilier og færre enslige unge

– Byrådet forholder seg til leilighetsnormen som Bård Folke Fredriksen selv var med å revidere i 2013, svarer byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG).

Den gangen var Fredriksen Høyres byutviklingsbyråd.

FOR HØYE PRISER: Boligprisene i Oslo er fortsatt alt for høye, men i ytre by er prispresset noe lavere, sier byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Den er viktig for å sikre at boligene som bygges er gode å bo i, og for å sørge for flere store leiligheter i indre by.

Hermstad setter spørsmåltegn ved å styre byutviklingen slik at de sentrumsnære områdene forbeholdes de unge og single, mens barnefamiliene henvises til forstedene.

Vil bo lite og sentralt

Ane Gyllstrøm vil heller bo på færre kvadratmeter midt i byen, enn å bo usentralt. Hun mener boligmarkedet er vanskelig for unge i byene.

– Hvis ikke du får hjelp fra foreldre eller har solgt en leilighet tidligere og sitter med noe egenkapital så er det vanskelig.

SOVESOFA: Det er ikke noe eget soverom i leiligheten. Gyllstrøm har en sovesofa i stua. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

33-åringen er storfornøyd med å bo i den lille leiligheten på Torshov.

– Jeg er så veldig glad i den leiligheten her og koser meg veldig. Den ligger bra til og den har liksom blitt en del av meg.