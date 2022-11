Foreldre slår alarm: Frykter for barnas sikkerhet på ungdomsskole

– Det er veldig, veldig vondt, sier en bekymret mor.

Datteren i tenårene har ikke vært på skolen i det siste.

– Hun har vært hjemme for andre uke på rad, og det synes skolen er helt greit, forteller moren fortvilet.

En stor foreldregruppe slår nå alarm om forholdene på en ungdomsskole i Sarpsborg. De har varslet skolen gjentatte ganger, men føler de ikke blir hørt.

Nå frykter de for barnas sikkerhet.

NRK har valgt å anonymisere både skolen og foreldrene i denne saken. Dette av hensyn til de unge involverte.

Foreldrene forteller om vold, rus og trusler. De mener en gruppe elever begår hærverk, viser pornofilmer i friminutter og går til fysisk angrep på medelever.

– De knuser glass og dører, de selger narkotika på skolen og de røyker elsigaretter, forteller en mamma.

– Datteren min går til psykolog på grunn av det som skjer nå. Det gjør veldig vondt i mammahjertet, sier en annen foresatt.

For kort tid siden ble en gymtime avlyst fordi en gruppe hadde begått hærverk på i garderoben. Hendelsen preger elevene. Foto: Skjermdump

Har varslet Statsforvalteren

En far som har to barn på ungdomsskolen forteller at begge barna for kort tid siden kom hjem med flere skader på kroppen. De var involvert i en slåsskamp i skoletiden.

Hendelsen skal ha blitt filmet og delt på sosiale medier.

– Minstemann vegrer seg for å gå på skolen nå. Han er redd og frykter for hverdagen sin. Det kan ikke jeg sitte å akseptere som far. Jeg er rasende.

Flere elever er redde for å gå på skolen. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Rektoren på skolen ser ikke like alvorlig på situasjonen som foreldrene.

– Vi har satt inn flere lærere i friminuttene, åpnet flere arealer for fysisk aktivitet og stillesoner. Lærerne er også i tettere dialog med elevene. Hvis foreldre opplever ting som er ugreit, så må de varsle oss, sier hun til NRK.

Direktør for oppvekst i Sarpsborg kommune, Erik Bråthen, erkjenner derimot at det er problemer på den aktuelle skolen.

– Det er ikke sånn det skal være på skolene i Sarpsborg. Det som skjer nå er også et samfunnsproblem, men vi har en del utfordrende ungdommer. Her må vi finne bedre løsninger sammen med de involverte, sier han.

Politiet bekrefter bekymringsmeldinger

Nå har foreldrene fått nok. De har varslet Statsforvalteren i Oslo og Viken. De hevder skolen ikke gjør nok for å bedre situasjonen.

«Vi har bedt rektor redegjøre om skolemiljøet er trygt og godt for elevene, uten at vi får konkrete svar. Det er en svært alvorlig situasjon, som vi ser oss nødt til å be om at Statsforvalteren undersøker», står det i brevet.

Ett av toalettene på skolen har blitt utsatt for hærverk. Foto: Tipser

Statsforvalteren ønsker ikke å kommentere saken, men politiet bekrefter at de har fått inn bekymringsmeldinger knyttet til skolen.

– Det er ganske krevende arbeid fordi det er barn inne i bildet. Vi snakker med dem, med foreldrene og med skolen. Vi ser på dette med største prioritet, sier Kjetil Lunde, seksjonsleder ved Sarpsborg politistasjon.

Lærer har sluttet på skolen

Flere av lærerne ved skolen er nå sykemeldt. NRK har vært i kontakt med flere av dem. De forteller alle at situasjonen på skolen er bakgrunnen.

Én har valgt å si opp jobben.

– Man føler seg på ingen måte trygg. Jeg elsker å være lærer, men dette går ikke, sier hun.

Hun hevder det er flere skoler i distriktet som sliter med samme problematikk.

– Flere av elevene går med kniv på seg, og enkelte bruker saks som kniv. De har et helt spesielt syn på hva en mann skal være, og det er veldig trist, sier hun.

Direktør for oppvekst i Sarpsborg kommune, Erik Bråthen, sier han ikke har kjennskap til at lærere er sykemeldt på grunn av skolemiljøet.

