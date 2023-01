Anleggsarbeidene på Follobanen har pågått i over sju år, og kostet nesten 37 milliarder kroner. Men da gigantanlegget skulle åpne, testet man bare med ett tog, og i en svært begrenset tidsperiode.

Hastverket og den reduserte belastningen det ene toget påførte anlegget, avslørte ikke at det elektriske anlegget var for svakt til å takle normal trafikk i hverdagen.

Det førte til varmgang og brann, og stengning av banen etter kort tid.

Fire uker senere er anlegget forsterket. Ifølge Bane Nor er kabelskjøter og andre deler skiftet og jordingsanlegget for returstrøm er bygget om.

Det er lagt inn nye matekabler for strøm til togene og laget en kortere krets med nye forbindelser på hengemastene som gir bedre kontroll på strømmen.

Nå håper utbyggingsdirektør i Bane Nor, Stine Undrum, at det tåler trafikken og testingen skal i gang denne uka.

Stine Undrum i Bane Nor sier de har forsterket strømsystemet i Blixtunnelen og skiftet mange komponenter. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi er så trygge som vi kan være på det nåværende tidspunkt. Jeg kan ikke stå her og være 110 prosent sikker, men vi gjør alt det vi kan for å få dette opp og stå, sier Undrum.

Denne gangen setter de inn flere tog.

Tredobler belastningen

Bane Nor brukte altså bare ett togsett til den første testingen av tunnelen, som skjedde i slutten av november og starten av desember.

I ettertid har de innrømmet at det åpenbart ikke var nok. Nå øker de belastningen vesentlig.

Blixtunnelen har to løp, og strekker seg mellom Oslo S og Ski stasjon i Follo. Prislapp: 36,8 milliarder kroner. Foto: Nicolas Tourrenc

– Det er tre doble togsett fra Vy som vil kjøre kontinuerlig gjennom tunnelen for å teste alle mulige kjøreruter og kjøremønstre, for å være sikre på at vi belaster strømsystemet mest mulig.

To av togene vil øke farten i det ene tunnelløpet, mens det tredje toget bremser i det andre løpet. Dette vil gjøre at strømnettet i tunnelen belastes maksimalt, skriver Bane Nor til NRK.

Det tar rundt ti minutter for togene å passere gjennom den to mil lange tunnelen.

Søndag kveld melder Bane Nor at de allerede er i gang med flere tester av anlegget. Når disse viser at anlegget er i orden, vil testkjøringen med tog starte.

Flere detaljer om testplanen vil komme klokka 16 på mandag.

– Det er lagt opp til å sette på trafikk i løpet januar måned, så det blir rundt to uker med testing, og det er en lengre periode enn vi gjorde i forrige runde, påpeker Stine Undrum.

Denne gangen har Vy lånt ut tre doble togsett til testing av Follobanen. Men det tilsvarer ikke full belastning i det daglige. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Passasjerer stoler ikke på at det virker

På Ski stasjon råder en avventende stemning. Fredag morgen 12. januar er flere tog innstilt.

Passasjerene vi møter har liten tro på at den flunkende nye tunnelen blir brukbar med det første.

Jane Faleide er kritisk til anbudsprosessen rundt Follobanen og tviler på om det blir i orden nå. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Jane Faleide bor i Ski og reiser til Oslo med tog daglig. Hun er ganske lei og kritisk til hele byggeprosessen.

– Nei, jeg tror ikke det vil virke nå heller. De har reklamert for denne tunnelen i årevis og fått folk til å flytte hit. Så legger de ut tunnelene på anbud og velger det billigste, som igjen velger det billigste, og så blir vi sittende med dårlige kabler. Som brenner. Det går ikke, konkluderer hun.

Robert Winnem er også på vei til Oslo, foreløpig på den gamle Østfoldbanen som går i mange svinger inn mot Oslo S.

Robert Winnem hadde gledet seg til kjøre hurtigtog mellom Ski og Oslo. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi hadde gledet oss til det nye hurtigtoget. Så går det åtte dager og så var det "godnatt". Vi får håpe det starter opp igjen så snart som mulig. Men jeg har mine tvil.

Har du mistet tilliten til Bane Nor?

– Jeg har det. Og det tror jeg også andre har.