Åtte grunner til problemene med Follobanen

– Det er et prosjekt som har vært preget av mye støy, sier Frode Aga.

Som nyhetsredaktør i fagbladet bygg.no har han fulgt tidenes største norske samferdselsprosjekt tett. Fredag offentliggjorde BaneNor en rapport fra Multiconsult, som peker på svakheter ved løsningen BaneNor hadde valgt.

Med en fart på over 250 km/t, Nordens lengste jernbanetunnel og halvering i reisetid mellom Ski og Oslo, skulle Follobanen gjøre togturen «great again» for pendlere.

Men så langt har den ført til mer frustrasjon enn glede.

– Det må sies å ha vært konfliktfylt, sier Aga, som legger til at prosjektet har blitt «svært, svært kostbart».

Både kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre var på plass under åpningen av Follobanen i starten av desember. Foto: Lise Åserud / NTB

Prosjektdirektør Per David Borenstein i Bane Nor sier planleggingen og byggingen av Follobanen er et av de største samferdselsprosjektene i landet.

– Mer enn 2000 entreprenører har vært involvert i å bygge banen. I et så stort prosjekt er det naturlig at det til tider oppstår faglige diskusjoner og uenigheter samt ulike utfordringer som må løses. Det må være rom for faglige diskusjoner, det bidrar også til gode løsninger. Utfordringer som har oppstått underveis har vi håndtert på den måten vi har vurdert som best.

Her er noen av utfordringene så langt:

«Åpningen»

Togbanen ble åpnet av kongen med brask og bram i desember i fjor, men gleden var kortvarig.

Allerede den første uka førte flere feil til store forsinkelser og mange innstillinger på Follobanen. 361 tog var forsinket i til sammen 56 timer, skrev TV 2.

– Noe av det verste som kunne skje, sa Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor.

Nå er Blixtunnelen stengt frem til Bane Nor er sikre på at det er trygt for folk å ta toget igjen.

Utsettelser

Og dette er ikke den første utsettelsen på Follobanen.

Allerede i 2019 ble det klart at toglinjen sannsynligvis ikke kom til å bli åpnet i 2021, som planlagt.

– Jeg er både skuffet, sint og opprørt, sa ordfører Hanne Opdan i daværende Ski kommune.

Det ble også klart at prosjektet kom til å bli vesentlig dyrere enn planlagt.

Bane Nor skyldte på utfordringer med dårlige grunnforhold, kvikkleire og kontrakter.

Mer om det siste senere.

Italiensk konkurs

Bane Nor tapte nemlig mye penger på at det italienske selskapet Condotte ikke klarte å levere tjenestene som avtalt.

Condotte hadde ansvar for to av de fem totalkontraktene i prosjektet. Avtalene mellom Bane Nor og italienerne var verdt over 3 milliarder kroner til sammen.

Men så, i 2017, fikk selskapet så store problemer at de måtte ha konkursbeskyttelse av en domstol i Italia.

– Bane Nor kastet Condotte ut fordi de ikke klarte å betale underentreprenørene. Det var også flere ansatte som ikke fikk lønn, sier Frode Aga.

Oslo Economics har laget en rapport på noen av problemene med Follobanen.

De mener hevingen av kontraktene med Condotte var det som kostet mest ekstra tid og penger i hele prosjektet.

– Det er oppsiktsvekkende at en hovedentreprenør i et så stort prosjekt går konkurs. Det medførte mye ekstra kostnader, det er det ingen tvil om, sier professor Bjørn Andersen ved NTNU.

Condotte hadde store kontrakter på Follobanen før de ble kastet ut av prosjektet. Foto: NRK

Ble dømt i retten

Bane Nor ble i 2019 dømt til å betale Skanska 273 millioner kroner i erstatning etter trøbbelet med det italienske selskapet Condotte.

– Til tross for at Skanska ikke har satt en eneste spade i jorda på prosjektet, fikk de nesten 300 millioner kroner i erstatning, sier Frode Aga.

Både tingretten og lagmannsretten mente at Bane Nor brøt reglene for anskaffelse, skrev bygg.no da dommen var klar.

Skanska mente kort fortalt at de hadde hatt gode muligheter til å vinne storkontrakten hvis Bane Nor ikke hadde gitt den til Condotte.

Bane Nor anket saken, men det endte de opp med å tape enda mer penger på.

Fra de anket saken til de fikk nei av Høyesterett, steg regningen med nesten 7,7 millioner kroner på grunn av forsinkelsesrenter, ifølge Byggeindustrien.

I en epost til NRK skriver prosjektdirektør Per David Borenstein at de tar rettssaken mot Skanska «til etterretning»:

– Vi valgte å heve kontraktene med Condotte som følge av problemer Condotte hadde i andre land og fordi de derfor ikke var i stand til å betale sine leverandører som jobbet på prosjektet. Det var Condotte som selv hadde ansvar for lønn til sine ansatte. Etter dette valgte prosjektet å gå ut i markedet og få inn nye entreprenører for å ferdigstille arbeidene. Det at Condotte ble satt under konkursbeskyttelse førte til at åpningen av banen dessverre ble forsinket med et år.

Skanska mente de hadde ligget godt an til å få kontrakter på arbeidet med jernbanen hvis Bane Nor ikke hadde gitt dem til Condotte. Foto: Nicolas Tourrenc / Banenor

I en annen sak ble Bane Nor dømt til å betale to grunneiere 50 millioner kroner etter at gårdene deres ble brukt som deponisted for tunnelmasse.

Bane Nor mente de to grunneierne ikke hadde noe økonomisk tap ved å få massen på tomta, men det var Borgarting lagmannsrett uenig i, skriver Nationen.

Arbeidet med Follobanen førte med seg store mengder tunnelmasse, som måtte plasseres et sted. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Unngikk ny rettssak i siste øyeblikk

Et annet utenlandsk selskap, spansk-italienske Acciona Ghella (AGJV), saksøkte Bane Nor og krevde rundt 700 millioner kroner i 2020.

Selskapene kranglet om grunnforholdene i den 20 kilometer lange tunnelen mellom Oslo og Ski.

Bane Nor krevde på sin side tilbakebetaling av et forskudd på 250 millioner kroner, og de to partene gjorde seg klare for en fem uker lang rettssak.

Men etter langvarige forhandlinger ble tvisten løst, skrev Finansavisen.

Men bare foreløpig.

Denne uka varslet nemlig Bane Nor at de krever penger av AGJV etter problemene på Follobanen.

– Vi har selvfølgelig en garanti på leveransen fra entreprenøren, sa administrerende direktør Gorm Frimannslund til NTB.

Entreprenøren svarer at de «ikke kan gå inn i detaljene på nåværende tidspunkt».

– Fokuset vårt nå er å løse problemene, skriver AGJV til NTB.

Mannskap på oppdrag fra Bane Nor jobber nå for å finne og rette feilen som har ført til stans i trafikken på Follobanen. Foto: Bane Nor / Bane Nor

Skader på bygg

Et vernet bygg i Oslo begynte å synke som følge av arbeid med Follobanen sommeren 2018.

Leietakerne i Saxegaarden følte at bygget beveget på seg, og fikk to uker på å flytte ut.

– Vi har sett mye mus på grunn av vannskader i kjelleren og mange sprekker i gulv og karmer, fortalte leietakerne til NRK.

Bane Nor tok fullt ansvar for saken.

Jernbaneverket sa den gangen at de i første omgang skulle stabilisere og jekke opp bygget, og finne mer permanente løsninger etter hvert.

Mistet nattesøvnen

Støy fra arbeidet med Follobanen førte til klagestorm til politiet, kommunen og Jernbaneverket.

Bydelsoverlegen i Gamle Oslo satte foten ned, og ba om en slutt på nattebråket.

– Det støyer så mye at folk har problemer med å sove om natten, sa Irene Teslo.

Bråket var faktisk så høyt at Jernbaneverket selv reagerte.

Tidligere prosjektleer uttalte at de ikke hadde opplevd et «sånt lydbilde» i løpet av 30 år, og beklaget støyen.

Bane Nor-sjefen mener han aldri har sett rapport

En rapport fra Norconsult fra oktober i fjor viste svakheter med systemet for returstrøm og jording. Fredag offentliggjorde BaneNor en sladdet versjon av rapporten, etter mye press.

Rapporten var bestilt av Bane Nor.

Likevel ble banen åpnet 11. desember.

Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund sier ingen fortalte han om risikoen før banen ble åpnet.

– Sett fra mitt ståsted, var vi ikke bekymret for denne typen situasjon som nå oppsto. Det kom noe overraskende på meg, sa han til NTB tidligere denne uka.

Varsler ekstern gransking

Etter at Follobanen ble stengt nesten like fort som den ble åpnet, har reaksjonene vært sterke fra mange hold.

– Dette må det ryddes opp i, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

Styrelederen i Bane Nor, Cato Hellesjø, stiller spørsmål ved om banen i hele tatt burde blitt åpnet i desember.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier han er bekymret, og har varslet en ekstern gransking av hele prosjektet.

Det støttes av Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund

– Jeg er glad for at statsråden er så tydelig på at han vil ha en uavhengig gjennomgang, gjerne en gransking av det som har skjedd, sier han til NRK.

Bane Nor: – En rekke tiltak

Per David Borenstein i Bane Nor skriver i en epost til NRK at de har hatt en «rekke tiltak» for å ivareta de mer enn 65.000 naboene i området.

– Blant annet med informasjonsbrev, informasjonsmøter, informasjonsstands på nærbutikker og alternative overnattinger i forbindelse med støyende arbeider. Vi har ingen kommentar til erstatningssaken mot de to grunneierne, og forholder oss til dommen.

Han sier Bane Nors hovedfokus har vært å ferdigstille Follobanen slik at de reisende mellom Oslo, Nordre Follo og Østfold får et enda bedre og raskere togtilbud.