Det er fortsatt lov til å grille og tenne bål ute i skog og mark. Bålforbudet trer ikke i kraft før 15. april.

Men brann- og redningsetaten i Oslo minner på om at bålbrenning og grilling må gjøres med den aller største aktsomhet. Både på grunn av koronasituasjonen, men også fordi det er tørt.

På skjærtorsdag var parkeringsplassene ved marka stappfulle av biler, noe som gjorde det vanskelig for brannvesenet å parkere bilene sine da de nok en gang måtte rykke ut til en gressbrann.

– De som skulle vært på fjellet, er ikke på fjellet og de parkerer der de kan. Da er det ikke plass, og da blir det trangt for de store brannbilene som skal frem og enkelte steder, men som ikke kommer frem, sier vaktkommandør, Morten Grimstad i Oslo 110-sentral, til NRK.

På grunn av dagens situasjon har brannvesenet i Oslo bestemt at de på langfredag må ta turen til parkeringsplassene og veiene i marka for å si ifra til folk.

– Det er den tørreste perioden i året og undervegetasjonen er ekstrem tørr, sier han.

Han mener folk glemmer at skog- og gressbrannfaren er stor selv om det ikke er varmt. Ekstra ille er det nå, fordi det er så tørt i skog og mark, mange folk ute og mye vind.

IKKE STENG VEIEN FOR OSS ⚠️ Vi møtes av stappfulle parkeringsplasser ved utfartsårene i marka. Vi skjønner at folk...

Enkle grep du kan ta

Fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redning, Sigurd Folgerø Dalen forklarer hvordan du kan ta noen enkle grep når du er ute og griller.

– Det er viktig at engangsgrillen ikke settes rett på bakken. Den må settes på et ubrennbart underlag og gjerne løftes litt over bakken. Deretter slukker du den godt med vann og kvitter deg med den i en grillcontainer, hvis det er tilgjengelig der du er, sier Folegerø Dalen.

Fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redning, Sigurd Folgerø Dalen.

Når det gjelder bål oppfordrer han folk først og fremst til å bruke bålplasser.

– Samtidig må man ta høyde for vind og hvor tørt det er i det området du befinner deg. Er det vind og er det tørt må du ikke bruke åpen ild. Så enkelt er det.

Utover det håper han at folk viser den aktsomheten som trengs i koronasituasjonen. Slik at brannvesenet slipper store skogbranner og kan ha folk klare til de som måtte trenge hjelp.

BLE REDDA: Sykkelen til Albrecht Hofheinz ble redda i siste liten etter skogbrannen i Sørkedalen i Oslo på tirsdag. Foto: Albrecht Hofheinz / Privat

Engangsgrill tok fyr

En av dem som har fått kjenne på frykten for skogbrann er Albrecht Hofheinz. Brannen i Sørkedalen, tidligere denne uka spredde seg og det var like før det tok fyr i sykkelen til Hofheinz, som var på tur i området tok fyr.

Slik så det ut etter brannen i Sørkedalen. Foto: Oslo brann- og redning.

– Jeg låste sykkelen i skogen og gikk en tur i skogen på tre timer. Mens jeg var oppe i skogen hørte jeg en del sirener og lurte på hva som hadde skjedd, sier Hofheinz.

Det viste seg at brannvesenet i Oslo hadde full utrykning etter melding om en skogbrann i området.

– Da jeg nærmet meg plassen der jeg hadde låst sykkelen, var alt svart. Da tenkte jeg ånei, ånei, sier han.

Han fant sykkelen på et annet sted enn han hadde parkert den. Brannvesenet hadde nemlig felt et tre som sykkelen var låst til for å redde den.

Sykkelen var glovarm, låsen og ventilen hadde smeltet. Dette førte til at hjulet punkterte på sykkelturen ned til byen igjen.

SLUKKET: Brannvesenet rykket ut til brannen i Sørkedalen på tirsdag tidligere denne uken. Nå er de bekymret for at flere slike hendelser kan skjer i nærmeste fremtid. Foto: Albrecht Hofheinz / Privat

– Engangsgriller har ikke noe i skogen å gjøre

Av nysgjerrighet spurte Albrecht Hofheinz brannvesenet på stedet hva som var årsaken til brannen.

– Da viste brannmannen meg en engangsgrill, det var den grillen som startet brannen, sier Hofheinz.

Så vidt jeg forstår hadde de som grilla selv tatt kontakt med brannvesenet etter at det begynte å brenne.

– Brannvesenet anmoder til å ikke bruke åpen ild, i hvert fall være veldig forsiktig. Jeg tenker jo at engangsgriller ikke har noe i skogen å gjøre, sier han.