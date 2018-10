– Det er viktig at ikke menneskerettighetsbruddene drukner i lakseindustrien, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge..

Om en uke sender Norge flere titalls toppolitikere, hundrevis av byråkrater og over 300 næringslivstopper til Kina.

I spissen av delegasjonen står kongeparet.

– Næringslivet som reiser med kongen skal på frierferd. Dette er en slags salgsturné. Det fine med kongen er at han åpner alle dører helt til topps, sier Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI.

Men hvorfor bruker staten millioner av skattebetalernes penger på å sende flere hundre mennesker til Kina?

La oss spole åtte år tilbake.

Første statsbesøk på 21 år

Det tok bare noen sekunder den 8. oktober 2010. Øyeblikket som snudde et varmt og fruktbart kinesisk handelssamarbeid – på hodet.

EN PRIS TIL BESVÆR: Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland tildelte den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fredsprisen i 2010. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Da Jagland med sin norsk-engelske aksent høytidelig leste opp at vinneren av fredsprisen 2010 var kinesiske Liu Xiaobo, raknet det.

Dagen derpå møtte til og med postmannen nedrullede gardiner og stengte porter hos den Kinesiske ambassaden i Tuengen allé i Oslo. Det skulle vise seg at kinesiske myndigheter var både dypt uenig i, og fornærmet over, tildelingen.

I kommunistpartiets øyne truet nemlig den fengslede menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo freden og stabiliteten i Kina. Å gi ham en pris var å vise forakt for det kinesiske rettssystemet.

I FENGSEL: Vinneren Xiaobo ble under utdelingen i 2010 representert med en ledig stol på podiet under seremonien, ettersom han var i fengslet i Kina. Foto: Heiko Junge / AP

«Vi lar oss ikke stanse fordi noen anti-Kina-klovner forstyrrer oss,» sa myndighetene under pressekonferansen etter tildelingen.

Sinnet gikk hardest utover norsk laksenæring.

Per dags dato er det umulig å fastslå hvor mye norske selskaper tapte på nobelprisen, – men at Norge havnet utenfor et av verdens største markeder, er helt sikkert.

– Vi nådde bunnen

En av dem som fikk kjenne på sinnet til kineserne var Sverre Søraa, administrerende direktør i Coast Seafood, en av Norges største eksportører av laks og ørret.

Foto: NRK

– Året fredsprisen ble delt ut solgte vi 12.000 tonn med laks til det kinesiske markedet. I 2016 nådde vi bunn med bare 3000 tonn. Vi fikk på ingen måte utnyttet potensialet vårt, sier Søraa.

Om en uke skal han være en del av delegasjonen som reiser til Kina. Målet er å vedlikeholde og utvikle kontakten med markedet.

– Vi mener det kinesiske markedet i løpet av fem år kan kjøpe 250.000 tonn laks fra Norge, det er 20 prosent av den norske produksjonen, forteller Coast Seafood-direktøren.

Nå håper han statsbesøket kan føre til mer salg.

DYREBAR: I januar 2018 importerte kineserne mer enn 1 700 tonn norsk laks, åtte ganger så mye som i samme måned i fjor. Foto: Norsk Havbrukssenter/Flickr

– Dette er forretninger

Neste ukes reise er det første statsbesøket på 21 år. Statsminister Erna Solberg, sammen med flere av sine statsråder og deres statssekretærer, skal representere Norge – med kongeparet i spissen.

– Kineserne er veldig opptatt av å møte folk på høyeste nivå, selv om kongen bare er en symbolsk person betyr han mye der nede, sier professor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve.

FORRIGE GANG: Sist gang kongeparet var på norsk statsbesøk i Kina var i 1997. Da fikk de blant annet omvisning i Den forbudte by i Beijing fredag. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Rundt 310 representanter fra norsk industri og næringsliv skal være med på det kongelige besøket. Det er den største delegasjonen noensinne ifølge direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

VIKTIG: Det er Innovasjon Norges direktør Anita Krohn Traaseth som leder Norges delegasjon fra næringslivet i Kina. Delegasjonen er på over 300 personer. Foto: Staff / Reuters

– For en liten norsk bedrift er det vanskelig å navigere seg i Kina alene, den fremste måten er å reise sammen som land, med regjeringen eller kongehuset i spissen, sier Traaseth, som skal lede næringslivsdelegasjonen i Kina.

Professor Reve mener delegasjonens størrelse viser hvor viktig Kina er økonomisk for Norge.

– Hvis man sammenligner Kina med USA, er det Kina som tar over det teknologiske markedet nå. Uansett hva vi måtte mene om Kina må vi forholde oss til dem. Skal du jobbe internasjonalt må du ha en avdeling i Kina, om det er for å hente kunnskap der, produserer, eller selge, sier professoren.

VIKTIG: Professor Torger Reve tror det er helt avgjørende at norsk næringsliv oppretter god kontakt med Kina, og lærer kulturen og markedet å kjenne. Foto: Maria KNoph Vigsnæs

– Hva kan den norske delegasjonen håpe på å oppnå?

– Avtaler er mer verdt i Kina når kongen er til stede under signeringen. Her er det nok snakk om et førtitalls avtaler fra norske bedrifter som vil starte opp eller strykes gjennom kinesisk samarbeid, sier Reve.

At over 40 kontrakter skal signeres bekrefter direktøren i Innovasjon Norge.

– Dette er ikke bare et besøk, dette er forretninger, sier Traaseth.

– Viktig at ikke menneskerettighetene drukner i penger

At besøket er viktig, er Amnesty helt enig i. De frykter imidlertid at næringslivstoppene og myndighetene glemmer hva slags land de faktisk besøker.

– Norge blir testet på om avtalen vi har inngått med Kina betyr at vi skal stå med bøyd nakke i menneskerettighetsspørsmål. Når er det viktig å vise at vi også bryr om det kinesiske folket. Hvis ikke blir vi en nasjon som bare er ute etter penger, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

SENDE TYDELIGE SIGNALER: Amnestys John Peder Egenæs, mener det er viktig at Norge består det de mener er en menneskerettighets-test i Kina. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Egenæs er redd for at menneskerettighetene skal drukne i norsk lakseeksport.

– Vi er alltid redd for at man ignorerer menneskerettighetene for å tjene mest mulig penger. Nå som Norge endelig er ute av fryserboksen er det viktig å vise at vi står for: Individets frihet, ytringsfrihet og rettsstatsprinsippet, sier han og legger til:

– Norske myndigheter må være tydelige på at vi ser en negativ utviklingen i Kina. Vi ser advokater og journalister som fengsles, og at den generelle ytringsfriheten avgrenses, sier Egenæs.