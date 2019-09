– Jeg prøver å skape et bedre liv for meg selv her i Norge. ​

Hun kom til Norge fra et EU-land for seks år siden, fire år etter at det ble lovlig å selge seksuelle tjenester, men samtidig ulovlig å kjøpe dem.

Hverken politi eller forskere vet om det er færre eller flere som lever av å selge sex i Norge i dag enn da sexkjøpsloven ble innført. ​