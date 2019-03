WWF beskyldes for vold- og torturfinansiering

– BuzzFeed News' undersøkelser avdekker de skjulte menneskelige kostnadene ved bekjempelsen av ulovlig krypskyting, skriver journalistene Tom Warren og Katie J.M. Baker i artikkelen.

BuzzFeed News hevder å kunne dokumentere at miljøorganisasjonen WWF har finansiert anti-krypskyttervakter som har torturert og drept folk i nasjonalparker i Asia og Afrika.

BuzzFeed News: Slik presenterer BuzzFeed News artikkelen, med navnet "WWFs hemmelige krig" Foto: Faksimile BuzzFeed News

Det var nyhetsnettstedet Filter Nyheter som først omtalte saken i Norge.

WWF Norge: – Grusomt

Lederen for WWF i Norge, Bård Vegar Solhjell, har lest artikkelen:

– Den er grusom. Det er veldig alvorlige anklager. Jeg har ikke grunnlag for å si om de enkelte anklagene stemmer, men WWF sentralt har satt i gang en ekstern gransking for å finne ut av dette, sier Bård Vegar Solhjell til NRK.

Lederen for WWF i Norges, Bård Vegar Solhjell sier anklagene er alvorlige. Foto: Amanda Åsberg / NRK

Han har forsikret seg om at ingen norske midler har blitt brukt til å finansiere prosjektene som omtales i artikkelen.

– Har noen gang hørt noe som likner på dette?

– Jeg vet jo at en del land og parker benytter seg av tungt bevæpnede vakter. Det har jeg hørt om. Det jeg ikke har hørt om, er at WWF har vært involvert i ting som beskrives. Og vi i WWF her i Norge har som policy at vi ikke finansierer prosjekter der vakter bevæpnes, sier Solhjell.

I en epost skriver organisasjonen at krypskyting er en av de største truslene mot flere arter. Rundt 20.000 elefanter drepes i Afrika hvert år. Mens krypskyttere tok livet av 11 neshorn i 2007, drepes det nå tre i snitt hver dag. Det har blitt en milliardindustri.

100 intervjuer, 1000 dokumenter

I løpet av ett år har BuzzFeed News journalister gjennomført over 100 intervjuer og gått gjennom over 1000 dokumenter fra seks land i Asia og Afrika. De mener de kan dokumentere følgende:

Landsbyboere skal ha blitt pisket, angrepet med macheter, slått bevisstløse med bambusstokker, utsatt for seksuelle overgrep, skutt og drept av WWFstøttede anti-krypskytterenheter.

WWFs ansatte i Afrika og Asia skal ha organisert aksjoner mot krypskyttere, der beryktede «sjokktropper» skal ha deltatt. De skal ha også godkjent en parkdirektørs ønske om å få drepe ulovlige inntrengere.

Organisasjonen skal ha gitt paramilitære grupper lønn, trening, utstyr – som kniver, nattkikkerter og batonger – og finansiert aksjoner mot landsbyer.

Nettstedet hevder også at WWF har drevet en omfattende overvåkningsorganisasjon, med et hemmelig nettverk av informanter.

NRK har vært i kontakt med BuzzFeed News, som står ved innholdet i artikkelen.

– Vi tar anklagene seriøst

Til Buzzfeed svarer WWF at de vil foreta en ekstern gransking av påstandene.

– Selv om vi ikke kjenner oss igjen i BuzzFeeds påstander, har vi igangsatt en uavhengig granskning.

Organisasjonen har ikke villet svare på BuzzFeed News spørsmål, men i en pressemelding følger de opp med å si at de tar anklagene på alvor og gjentar at de vil ha en uavhengig granskning.

– For å se nærmere på det som kommer frem i artikkelen. Vi har bedt BuzzFeed om å dele alt av bevismateriale de har fått tak i, for å styrke granskingen.

Organisasjonens talsperson understreker at respekt for menneskerettigheter er kjernen i oppdraget deres.

– Vårt arbeid er grunnlagt på lokalmiljøers støtte og engasjement. Vi har strenge retningslinjer for å forsikre oss om at både vi og våre partnere tar hensyn til urfolk og lokalmiljøet der vi jobber. Dersom vår gransking avslører at vi bryter disse retningslinjene, er det uakseptabelt og vi vil handle raskt for å rydde opp.