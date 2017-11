Wold: Vil oppfordre Hagen til å søke permisjon

Onsdag meddelte Carl I. Hagen til Fremskrittspartiets stortingsgruppe at han ønsket å trekke seg fra vervet som vararepresentant til Stortinget for å kunne bli vurdert som medlem til Nobelkomiteen.

Torsdag kom stortingspresident Olemic Thommesen med klar beskjed om at det ikke går.

– Fritak som stortingsrepresentant eller vararepresentant er regulert gjennom Grunnloven og valgloven, og det er helt klare regler: Er du valgt til Stortinget, får du ikke fritak, sier Thommesen til NRK, som også har formidlet svaret i et brev til Frps stortingsgruppe.

– Har vært gitt permisjoner før

Hagens partifelle og Stortingets andre visepresident Morten Wold mener likevel Hagen kan være partiets kandidat til Nobelkomiteen.

– Frp skal avgi en ny innstilling på sitt gruppemøte onsdag neste uke. Hvis det blir Carl I. Hagen på nytt, hvilket jeg har grunn til å tro at det blir, vil vi oppfordre Hagen til å fremme en permisjonssøknad som Stortinget må ta stilling til.

Wold mener Hagen ved å søke permisjon vil sørge for at det ikke er bindinger mellom Norges folkevalgte forsamling og Nobelkomiteen, som skal være politisk uavhengig.

– Dette er den muligheten som foreligger for de andre partiene til å la Frp få sin kandidat valgt, uten at det blir noen bindinger mellom Stortinget og komiteen.

Han peker på at Stortinget tidligere har innvilget permisjoner til representanter som har fått andre verv, deriblant Børge Brende i 2008 og Jens Stoltenberg i 2014.

– I nyere tid har det i det vesentlig vært gitt permisjon for internasjonale verv, men i historisk perspektiv har det vært gitt permisjoner til forskjellige typer funksjoner i det norske samfunn, sier Wold.

Thommesen: Permisjon sitter langt inne

Stortingspresident Olemic Thommesen mener imidlertid det ikke er så enkelt som visepresidenten skal ha det til.

– Hagen kan selvsagt søke permisjon i de anledningene han er innkalt til Stortinget, men å koble det generelt til Nobelkomiteen er et litt større spørsmål, og det sitter generelt veldig langt inne å få langvarige permisjoner herfra. Men nå er ikke spørsmålet reist, sier Thommesen, og viser til at Hagen ikke har søkt om permisjon.

Thommesen sier han vil møte med de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag neste uke, etter at partigruppene har hatt sine møter onsdag.

Han mener striden rundt Hagens Nobel-kandidatur viser at Stortinget trenger tydeligere kjøreregler.

– Jeg synes denne saken til fulle illustrerer at det er viktig at vi nå får klare retningslinjer og et regelverk som alle vil forholde seg til.