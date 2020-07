Webkamera avslørte når politiet sto på grenseoverganger

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På nettsidene til Statens vegvesen kan man se webkamerabilder fra flere norske grenseoverganger.

Det gjelder blant annet på grensen fra Sverige til Bjørnfjell i Nordland, og fra Sverige til Teveldal i Trøndelag.

På begge disse grenseovergangene har det vært mulig å følge med på når politiet står der, og dermed krysse grensen og bryte innreiseforbudet mens den er ubevoktet.

En hytteeier i nærheten av grensekontrollen på Bjørnfjell sier til NRK at han sett flere biler kjøre over grensen på kvelden.

– De kommer etter at politiet har forlatt grensekontrollen. Politiet sier de har sporadisk kontroll, men jeg ser at de kommer opp i 9-10-tiden og reiser til samme tid på kvelden, sier hytteeieren, som ønsker å være anonym.

NRK har selv sett på webkameraet at politiet kom på jobb til den tiden mandag morgen.

OVER GRENSEN: Klokken 23.33 lørdag kveld står ikke politiet på grenseovergangen. Vi kan se at en bil kjører mot Norge fra grensen til Sverige. Foto: Skjermdump/Statens vegvesen

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet Ekspandér faktaboks Fra 15. juni 2020 skal alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden være i hjemmekarantene.

Varighet av hjemmekarantenen er 10 dager.

Det er gitt enkelte unntak fra karanteneplikten. Blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

Det er også unntak for sesongarbeidere - blant andre. Reisende fra disse landene/områdene kan komme inn til Norge uten å gå i karantene (per 26. juni 2020): Danmark

Finland

Island

Grønland

Færøyene Resten må i karantene på 10 dager. Politiet kan bortvise andre reisende som ikke har en tilknytning til Norge. Les mer om reiseregler og se kart på FHI.no.

Sladdet bildene etter at NRK tok kontakt

Statens vegvesen var ikke klar over at kameraet viste når politiet sto på grensen og ikke.

SLADDET BILDENE: Jan Lind i Statens vegvesen forteller at bildene fra enkelte grenseoverganger nå er sladdet. Foto: Renate Dalmo

Byggeleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Jan Lind, sier at de sladdet bildene etter at NRK tok kontakt mandag.

– Jeg har ikke tenkt i de banene tidligere, men jeg skjønner at folk kan benytte seg av de kameraene. Derfor har vi akkurat sladdet i de områdene som politiet eventuelt står, sier Lind.

Lind presiserer at politiet ikke har tatt kontakt med Statens vegvesen, og at det ikke har vært uenighet rundt sladdingen.

SLADDET BILDE: Tirsdag formiddag kunne man plutselig se et sladdet bilde på Statens vegvesens webkamera. Foto: Skjermdump/Statens vegvesen

– Har en forebyggende effekt

Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, skriver i en e-post til NRK at hun er kjent med kameraet på grensen.

– FOREBYGGENDE: – Vi har alle et felles ansvar for å følge smitteverntiltakene, sier politimester i Nordland, Heidi Kløkstad. Foto: Ola Helness / NRK

– Informasjon om når politiet er synlig til stede på grensen mener vi også har en forebyggende effekt, skriver Kløkstad.

Hun skriver at politiet følger regjeringens strategi om en tillitsbasert tilnærming, og at alle har et felles ansvar for å følge smitteverntiltakene.

Nordland har totalt bortvist 16 personer på grensekontrollene. 8 av disse ble bortvist fra grensekontrollen på Bjørnfjell. Daglig passerer det mellom 40 og 120 personer over grensen på Bjørnfjell.

– Noen kontroller er synlige, mens andre ikke er det, skriver Kløkstad.

Kløkstad ønsker ikke å svare på om politiet kan ha bidratt til at flere har brutt innreisereglene ved å stå der de synes på webkameraet.

Hun opplyser at Tollvesenet gir beskjed dersom trafikkmønsteret over grensa endrer seg.

Fungerende avdelingsleder for grensekontrollen Midt-Norge, Christian Fuglum, sier de ikke overvåker på vegne av politiet, men at de kan varsle hverandre.

– Har dere i det siste sett på opptak fra nattestid og tatt kontakt med politiet?

– Nei, ikke på den måten, sier Fuglum.

STÅR HER: På kameraet til Statens vegvesen kunne man, før bildet ble sladdet, se når politiet var på jobb og ikke. Foto: Skjermdump/Statens vegvesen

Vurderer å flytte kamera

Også på grenseovergangen på E14 Teveldal har politiet vært klar over kameraet. Seksjonsleder for grensekontrollenheten i Trøndelag politidistrikt, Tore Sparby, sier politiet kom dit for en uke siden.

Den siste måneden har politiet bortvist fire biler på E14-grensen. Ifølge Sparby møter de 45-50 biler om dagen.

– Det er klart at det er muligheter til å komme inn mange plasser i Norge uten at det er noen kontroll i hele tatt, sier Sparby.

Han legger til at situasjonen i stor grad er basert på folks tillit til smittevern.

Ifølge Sparby skal en ansatt ta kontakt med Statens vegvesen for å høre om det kan gå an å flytte kameraet vekk fra selve kontrollposten.

IKKE SLADDET: Grensen fra Sverige gjennom Teveldal viser også når politiet ikke er på jobb. Bildet til venstre er tatt kl. 20.26, og bildet til høyre er tatt kl. 19.26. Foto: Skjermdump/Statens vegvesen

Ikke noe problem å snu eller koble av kameraene

NRK har også sett flere andre kameraer som er sladdet på Statens vegvesens nettsider.

Bildene fra E18 over Ørje ble sladdet i slutten av august i fjor, og kameraet på Øyermoen ble sladdet i slutten av mai.

Mye av grunnen til at bilder sladdes er personvernhensyn, sier seksjonssjef for geodata i Statens vegvesen, Ingunn Tove Jakola.

– For publikums del skal det ikke være interessant å se hvem som står parkert der. Det er vær- og føreforhold de kameraene er for, ikke noe annet, sier hun.

Jakola sier det ikke er noe problem å snu kameraene en annen vei eller å koble dem ut.

Ikke betjent på alle overganger

I løpet av den siste uka har flere bilturister blitt bortvist fra Norge.

Mandag ble to tyske turister bortvist fra Finnmark, og onsdag ettermiddag ble to utenlandske turister bortvist fra Tana fordi de ikke hadde lovlig opphold i landet.

– Tyskerne hadde kommet via Neiden og ble påtruffet i Kirkenes, sa operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm mandag kveld.

De fikk da beskjed om å returnere tilbake til Finland.

I forrige uke skrev NRK om tyske bobiler som har blitt observert flere steder i Norge.

Politiet sier de ikke har kontroll på alle overganger. Det kunne også Søderholm bekrefte.