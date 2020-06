Møtte kinesiske turister som hadde tatt fly til Stockholm og reist inn til Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra og med 15. juni ble kravet om en ti dagers karantene for Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland eller Åland opphevet.

Det er ikke åpnet for andre land. På grensen fra Sverige blir du bortvist hvis du for eksempel kommer fra Tyskland og ikke har en tilknytning til Norge i form av familie, studie eller jobb.

Men i forrige uke skrev NRK at flere har tipset om utenlandske turister og tyske bobiler som ferierer i Norge.

Turistverten ved den populære fjellturen Kjeragbolten er en av dem som har hatt kontakt med noen av dem.

– Det første tilfellet var fire kinesere som hadde tatt fly til Stockholm og leid bil der før de kom til Norge og parkeringsplassen her, sier turistvert og driftsansvarlig for parkeringsanlegget ved Kjeragbolten, Henrik Lilleheim.

HILSER PÅ ALLE: Turistvert og driftsansvarlig for parkeringsanlegget, Henrik Lilleheim, blir godt kjent med dem som velger å ta turen opp til Kjeragbolten. Foto: Berit Tangen/privat

Han forteller han også fikk vite at de kinesiske turistene hadde leid en hytte i Sirdal, som ikke er langt unna Kjerag.

POPULÆR FJELLTUR: Det kan være livsfarlig å gå ut på Kjeragbolten for å ta bilde, men flere velger å gjøre akkurat det. Foto: Sandra Lappegard

Som turistvert og ansvarlig for parkeringen har han god kontakt med norske og utenlandske turister. Det er viktig for han at de som jobber der alltid informerer om forhold og lignende før turistene går opp på fjellturen.

– I forrige uke kom det en bobil kjørende fra Tyskland. Han sa at han hadde tatt ferge fra Tyskland til Sverige, og kjørt over grensen til Norge på bobilferie, sier Lilleheim.

Han forteller også at han telte 35 forskjellige nasjonaliteter på parkeringsplassen en lørdag for to uker siden.

– Av de 35 nasjonene går jeg ut ifra at de bor i Norge, men det vet jeg ikke.

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet Ekspandér faktaboks Fra 15. juni 2020 skal alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden være i hjemmekarantene.

Varighet av hjemmekarantenen er 10 dager.

Det er gitt enkelte unntak fra karanteneplikten. Blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

Det er også unntak for sesongarbeidere - blant andre. Reisende fra disse landene/områdene kan komme inn til Norge uten å gå i karantene (per 26. juni 2020): Danmark

Finland

Island

Grønland

Færøyene Resten må i karantene på 10 dager. Politiet kan bortvise andre reisende ved grensen. Les mer om reiseregler og se kart på FHI.no.

ÅPENT FOR DISSE LANDENE: Landene merket med grønt kan nordmenn feriere i uten å måtte gå i karantene. Foto: FHI

– Kan ikke utelukke at noen kan snike seg inn

Både ved grensen til Innlandet og Svinesund har politiet og tollvesenet fast bemanning på noen grenseoverganger. På andre er det varierende når og hvor lenge de har kontroll.

Grensen er ikke hermetisk stengt, og det er derfor kun mulig å bli stoppet der det er kontroll.

– Så man kan ikke være sikker på at det er fritt fram noe sted, sier politiadvokat ved Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

Han sier politiet bortviser alle som ikke følger vilkårene for innreise til Norge.

Klauseie er ikke kjent med at noen har kommet over grensen ulovlig, men at det i Innlandet er et betydelig antall steder man kan passere grensen med bil.

– Det er mange grenseoverganger, så vi kan ikke utelukke at noen kan snike seg inn på et sted hvor det ikke er kontroll. Det kan vi ikke.

MANGE STEDER Å PASSERE GRENSEN: Politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt sier det varierer hvor de har kontroll på grensen. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Ingen tilfeller ved campingplasser eller hotell

NRK har ikke lyktes i å få kontakt med noen som skal ha reist over grensen, men NRK har selv ved flere anledninger sett tyske bobiler. NRK vet ikke hvorfor de har vært her.

Også flere populære campingplasser og hotell NRK har vært i kontakt med i Møre og Romsdal, Innlandet, Rogaland og Vestland opplyser at de heller ikke har møtt på noen turister som har reist over grensen.

Alle har oppfattet at de med utenlandsk opprinnelse eller bil og bobil bor og jobber i Norge.

Ved Preikestolen har de heller ingen mistenkte tilfeller der turister har sneket seg over grensen.

– Det er veldig mye utlendinger, men vi kan ikke si så langt at det har kommet noen som ikke er bosatt i Norge, sier daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold.

BOSATT I NORGE: – Det er veldig mye utlendinger, men vi kan ikke si så langt at det har kommet noen som ikke er bosatt i Norge, sier daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold. Foto: Magnus Stokka / NRK

Normalt møter de flere tusen turister til Preikestolen hver dag i løpet av sommeren. I sommer har de så langt hatt mellom 800 og 1000 besøkende om dagen.

Kjellevold sier de er veldig opptatt av smittevernhensyn. Han forteller at de vil få en utfordring hvis det kommer mye folk som ikke skulle vært her nå.

– Vi er jo litt betenkt. Hvis folk ikke blir stoppet på grensen er det allemannsretten som gjelder. Da er det ikke så mye vi får gjort.