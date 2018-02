Vurderer Spinraza-omkamp for pasienter over 18 år

Tidligere i dag kunne NRK fortelle at Beslutningsforum har snudd i saken om Spinraza, ett av verdens dyreste legemidler.

Legemiddelet brukes til behandling av spinal muskelatrofi, og bare det første året med behandling koster opp mot sju millioner kroner per pasient.

Men det er bare pasienter under 18 år som i denne omgang skal få medisinen.

Vurderer søksmål mot staten

Pasientgruppa har engasjert advokat Geir Lippestad som nå skal vurdere om det er rettslig grunnlag for å sette en aldersgrense på den livsforlengende medisinen.

Lippestad sier til NRK at det kan bli aktuelt å gå til søksmål mot staten.

– Alle skjønner at dette handler om penger. Det handler om at man vil begrense gruppen som får denne behandlingen som man vet virker så mye som mulig. Så sier man at det ikke er dokumentert at det hjelper voksne, men det er åpenbart at hjelper den en 17 og et halvt-åring, så hjelper den en 18 og et halvt-åring. Det må gjøres individuelle vurderinger, sier Lippestad, til NRK.

Usikker på effekten

Leder i Beslutningsforum for nye metoder Lars Vortland fastholder overfor NRK at det ikke finnes god nok dokumentasjon for at den kostbare medisinen har effekt på voksne.

– Derfor har vi valgt å gjøre det som vi vet har effekt, og det er på de under 18, sier Vortland.

Lippestad sier han vil kjøre saken helt til Høyesterett, dersom det er grunnlag for det.

– Da vil det være et søksmål mot staten, hvor staten vil måtte forklare denne prioriteringen og om den er i tråd med det regelverket vi har i Norge, sier Lippestad.