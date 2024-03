Politidirektoratet, Kripos og Økokrim la klokken 12 fram hvilke trusler de mener truer samfunnet vårt.

– Organisert kriminalitet er en betydelig trussel mot Norge. Kokainsmuglingen har blitt proffere, beslagene øker, styrkegraden øker, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Hun sier politiet er bekymret for et økt konfliktnivået der trusselen fra svenske aktører er økende.

Kripos-sjef Kristin Kvigne. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Enkelte svenske kriminelle nettverk har høy volds- og fryktkapital og har bygd nettverk som egen merkevare, skriver politiet.

Truer samfunnet

Årets trusselvurdering legger vekt på trusler mot samfunnet som helhet.

– En av grunnene til dette er politiets bekymring for at organiserte kriminelle nettverk som er etablert i Europa, skal etablere seg i Norge på en slik måte at det kan true sentrale samfunnsinstitusjoner, skriver politiet i rapporten.

– Den organiserte kriminaliteten truer våre felles samfunnsverdier, sier politidirektør Benedicte Bjørnland på pressekonferansen.

En annen grunn er den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Vold blant mindreårige bekymrer

Politiet ser en økt forekomst av vold og annen alvorlig kriminalitet blant mindreårige.

I 2023 økte antallet voldssaker med unge gjerningspersoner med 37 prosent fra året før.

Politiet er spesielt bekymret for at det også er en negativ utvikling når det gjelder ran, ulovlig bevæpning med kniv og skytevåpen samt grov kroppskrenkelse.

Organisert kriminalitet

I Europa har trusselen fra organisert kriminalitet aldri vært høyere, står det i rapporten.

Årets rapport toner ned «hverdagskriminalitet» som først og fremst rammer enkeltpersoner, for å legge mer vekt på aktivitet som truer hele samfunnet.

Også i Norge er trusselen fra organiserte kriminelle betydelig, mener politiet.

Flere sterkt profittmotiverte kriminelle nettverk opererer i Norge, og mange av disse er involvert i salg, distribusjon og innførsel av narkotika. Dette har blant annet blitt synlig for befolkningen gjennom de rekordstore kokainbeslagene i Norge i 2023.

Advarer mot «deepfake»

Kunstig intelligens kan brukes til å lure folk, og føre til at vi miste tilliten til banker og andre institusjoner, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Han sier personer kan utgi seg for å være andre på telefon og video. Dette kan gjøre bedrageriene fremover enda mer troverdige. Dette omtale gjerne som «deepfake», altså at et bilde eller video er noe annet enn det du tror.

Økokrim-sjef Pål Lønseth. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Det er en farlig utvikling, sier han.

– Hvis folk mister tilliten til offentlige etater, banker og hverandre, er det fare på ferde. Det river bort ett av de større aktivaene det norske samfunnet har – høy tillit. Det undergraver hele samfunnet vårt, sier han.

Seksuell utpressing

Seksuell utpressing med økonomisk motiv utføres ofte av profesjonelle kriminelle aktører som befinner seg i utlandet. Blant annet er det avdekket godt organiserte call-sentre som opererer på et globalt nivå.

Rapporten beskriver en nærmest industriell form for utpressing.

Utpressingen skjer gjennom bruk av falske kontoer, der fornærmede blir forledet til å ta nakenbilder eller filme seg selv mens de utfører seksuelle handlinger.

Politidirektør Benedicte Bjørnland (til høyre), Kristin Kvigne og Økokrim-sjefen Pål Lønseth. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Fornærmede presses deretter til å betale for at gjerningspersonen ikke skal dele materialet med eksempelvis fornærmedes venner, familie eller følgere i ulike sosiale medier. Det er eksempler på gutter og unge menn som har betalt flere tusen kroner som følge av utpressingen.

Det bes ofte om betaling i kryptovaluta.