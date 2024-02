Bombeangrepet i Drøbak: To av de siktede knyttes til Foxtrot-konflikt

Det var natt til 24. oktober i fjor at en hjemmelaget bombe gikk av i et rolig nabolag i Drøbak.

Politiet mente tidlig at saken kunne ha forgreninger til utenlandske kriminelle, men stod lenge uten mistenkte.

I forrige uke ble fire personer siktet i saken – en nordmann og tre svensker. En av de svenske er en kvinne. Norsk politi har siktet dem for drapsforsøk, eller medvirkning til dette.

Nordmannen ble løslatt fra varetekt forrige uke.

Ifølge NRKs opplysninger kan minst to av de svenske siktede i Drøbak-saken også knyttes til konflikten i Foxtrot-nettverket.

Mordbrann på bestilling

Den voldelige gjengkonflikten har rystet Sverige den siste tiden.

I slutten av januar i år stod de to svenske mennene tiltalt for forsøk på mordbrann, sammen med to andre. Drapsforsøket skal ha vært et bestillingsverk.

Politiadvokat Grete Bollestad sier at de etterforsker saken bredt. Hun ønsker ikke å bekrefte NRKs opplysninger.

– Om de er tilknyttet et nettverk, og eventuelt hvilket, vil være noe vår etterforskning vil belyse. Vi må også se om det har noe med vår sak å gjøre, sier Bollestad.

Politiadvokat Grete Bollestad. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK Politiadvokat Grete Bollestad. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Utleveres til Norge

To av de siktede svenskene, en kvinne og en mann, vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser Bollestad.

Den siste mannen sitter fortsatt varetektsfengslet i Sverige. Politiet jobber nå for å avklare hvilke roller personene skal ha hatt i bombeangrepet.

– På bakgrunn av den samlede etterforskningen som er foretatt, mener vi at vi kan knytte dem til saken i Drøbak, sier Bollestad.

Slik politiet ser det, er det mer sannsynlig enn ikke at de er involvert.

Sentral person i gjengkonflikt

De to mennene som er siktet i saken, er i slutten av tenårene. Begge er tidligere straffedømt i Sverige.

Ifølge svenske politidokumenter NRK har fått tilgang på, var mordbrannforsøket rettet mot en sentral person i den svenske gjengkonflikten.

Den 27. september ble en politipatrulje sendt til en adresse i Uppländs Väsby, utenfor Stockholm.

En taxisjåfør hadde kjørt to menn til en adresse i et boligområde. På veien hadde de stoppet for å kjøpe lighter og bensin, forklarte han.

Sjåføren fikk mistanke om at noe kriminelt skulle skje, og ringte politiet.

Kort tid før patruljen kom fram, ringte det på nytt. Det var tjukt med svart røyk i oppgangen i blokka. Det brant utenfor en av dørene.

Beboerne slukket selv brannen før nødetatene kom fram. Kun inngangsdøra ble skadet.

Svensk politi mener de to mennene som nå er siktet i Norge, var med på brannen fordi de kjøpte lighter og bensin.

Denne bensinkannen ble funnet i trappeoppgangen. Foto: svensk politi

De skal ha gitt dette videre til de to andre involverte i saken.

« Benzema »

Politiet i Sverige knytter hendelsen til den interne krigen i det beryktede svenske Foxtrot-nettverket.

Gjengkrigen i Stockholm-området har tatt livet av både gjengmedlemmer og deres familie.

I vitneavhør sa en av beboerne at han ikke trodde de som satte fyr på inngangsdøra var ute etter ham.

Snarere en annen som var folkeregistrert på samme adresse, nemlig broren til den kjente Foxtrot-skikkelsen Mustafa «Benzema» Alijburi.

En sprengladning har tidligere blitt funnet ved hans gamle adresse nord for Stockholm. Flere personer i hans nærhet har også blitt utsatt for målrettede sprengninger, mener svensk politi.

Alijburi var tidligere en av toppene i Foxtrot-nettverket, men skal ha tatt avstand fra lederen Rawa Majid.

Ifølge SVT skal «Benzema» ha startet sitt eget nettverk som han ledet fra Irak.

I januar i år ble han skutt og drept i Bagdad. En svensk mann i 20-årene ble pågrepet i Irak, mistenkt for drapet.

Mannen er tidligere dømt for grovt våpenbrudd og flere narkotikaforbrytelser i Sverige.

Den 28. november ble en svensk statsborger skutt på åpen gate i Moss.

Mannen i 30-årene ligger fortsatt på sykehus med alvorlige skader. Ifølge NRKs opplysninger knyttes også denne skytingen til Foxtrot-nettverket.