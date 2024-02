Politidirektøren bekymret: Stor økning i ungdomskriminalitet

− Politiet ser med bekymring på at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

I en pressemelding skriver politiet at de ser en stor økning av straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år.

I 2023 ble det påtaleavgjort 21 800 straffbare forhold av mindreårige. Det er en økning på 28 prosent fra 2022.

I Vest politidistrikt har ungdomskriminaliteten økt med 40 prosent. Tallene viser at meldte lovbrudd snart er på nivå med årene før pandemien.

− Selv om den største økningen består av mindre alvorlige forhold, er det flere utviklingstrekk som peker på utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap, sier Bjørnland.

Mer vold

Spesielt har andelen voldshendelser vokst, med 5400 registrerte lovbrudd utført av ungdommer. Dette er 37 prosent mer enn året før, hvor tallet lå på 4000.

Bjørnland sier at utviklingen er bekymringsfull.

− Økt voldsbruk blant unge er noe politiet ser svært alvorlig på.

Det er imidlertid blitt registrert færre seksuelle lovbrudd blant unge i 2023 enn året før. Andelen narkotikarelaterte lovbrudd har også halvert seg siden 2019 – selv om tallet har økt siden 2022.

Lovbrudd med mistenkt, siktet eller domfelt under 18 år Ekspander/minimer faktaboks 2023: Vinningslovbrudd: 6079

Voldslovbrudd: 5435

Trafikklovbrudd: 2359

Skadeverk: 1773

Narkotikalovbrudd: 1224

Seksuallovbrudd: 1059

Økonomilovbrudd: 631

Andre: 3210

Totalt: 21 770 2022: Vinningslovbrudd: 4512

Voldslovbrudd: 3959

Trafikklovbrudd: 1930

Skadeverk: 1430

Narkotikalovbrudd: 946

Seksuallovbrudd: 1121

Økonomilovbrudd: 814

Andre: 2262

Totalt: 16 974 2021: Vinningslovbrudd: 4044

Voldslovbrudd: 3730

Trafikklovbrudd: 1921

Skadeverk: 1605

Narkotikalovbrudd: 1330

Seksuallovbrudd: 1276

Økonomilovbrudd: 456

Andre: 2315

Totalt: 16 677 2020: Vinningslovbrudd: 3937

Voldslovbrudd: 3932

Trafikklovbrudd: 1759

Skadeverk: 1653

Narkotikalovbrudd: 1853

Seksuallovbrudd: 1202

Økonomilovbrudd: 392

Andre: 2212

Totalt: 16 940 2019: Vinningslovbrudd: 4225

Voldslovbrudd: 3685

Trafikklovbrudd: 1575

Skadeverk: 1524

Narkotikalovbrudd: 2655

Seksuallovbrudd: 1155

Økonomilovbrudd: 462

Andre: 2261

Totalt: 17 541

De aller fleste av fjorårets 11 700 gjerningspersoner er bare registrert med ett lovbrudd. Men to prosent av disse står også bak 18 prosent av forholdene.

− Dette betyr at rundt 200 svært aktive lovbrytere på landsbasis begår gjentatt kriminalitet, hvor alvorligheten ofte øker med antall lovbrudd som begås, sier Bjørnland

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er helt sentralt gi raske reaksjoner mot ungdommer som havner i et kriminelt spor.

– Derfor endra vi loven i fjor – for å kunne straffe ungdom raskere og tøffere, sier hun.

Flere under kriminell lavalder

I tillegg nevner justisministeren tiltak i barnevernet, rettet mot de som er under den kriminelle lavalderen.

Barn under 15 år sto for 36 prosent av straffbare forhold hos mindreårige i fjor.

Disse må møtes av samfunnet med tilrettelagt oppfølging, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

− Barn som begår kriminalitet blir stadig yngre, og vi merker en større økning enn tidligere. Utviklingen understreker viktigheten av tverretatlig innsats rettet mot de aller yngste barna før de begår gjentatt og mer alvorlig kriminalitet.

Barn under kriminell lavalder kan ikke straffeforfølges. Det gjør at foreldre, barnevern, NAV, skole, helsevesen, rusomsorg og frivillige er de viktigste ressursene for å forebygge og avverge lovbrudd hos denne gruppen.

− Men også politiet skal bidra der de kan, understreker Bjørnland.

Politiet opplyser at det er opprettet et samarbeid rundt barne- og ungdomskriminalitet, hvor 13 ulike etater jobber for å bedre tjenester og gi en mer helhetlig innsats for barn og unge.

– Ikke tilfeldig hvilke barn som utøver vold

Også Barneombudet er bekymret for den store økningen.

– Det vi ser nå, er et resultat av at man ikke prioriterer det forebyggende arbeidet godt nok, sier seniorrådgiver Thov Midtsund Nordbø.

Thov Midtsund Nordbø, seniorrådgiver i Barneombudet. Foto: Barneombudet

– Vi mangler gode tiltak til å forebygge kriminalitet, blant annet knyttet til vold. Oslo, som kanskje er den kommunen som strever mest med ungdomskriminalitet, har ikke egne voldstiltak. Det gjør det vanskelig å sette inn tiltak som faktisk kan motvirke at dette skjer igjen og igjen, sier han.

Nordbø mener at det også er forebyggende å jobbe med dem som blir utsatt for vold.

– Om man ser på hvem disse barna er, er det ikke helt tilfeldig hvilke barn som utøver vold. Vi vet at en veldig stor andel av de som utsetter jevnaldrende for vold, selv har vært utsatt for det. Enten fra familie eller fra andre barn.

Peker på budsjett

Leder av justiskomiteen i Stortinget, Per-Willy Amundsen (FrP), sier økningen kommer på en tid hvor politiet lider av stor ressursmangel.

− Den negative kriminalitetstrenden vi lenge har advart mot, fortsetter å galoppere ukontrollert. Politiet har mistet evnen til å håndtere vold- og vinningskriminaliteten blant unge, sier han.

FrP foreslo i dag å overskride politiets budsjett med inntil 1,15 milliarder.

− Eksplosjonen i ungdomskriminalitet vil kun øke, dersom det ikke satses på politiet umiddelbart, sier Amundsen.

Justisministeren sa under onsdagens spørretime i Stortinget at landets økonomiske situasjon har påvirket politiet hardt − men at det ikke er akuelt å la politiet gå over budsjettet.

– Politiet har vært en av budsjettvinnerne, selv om det er strammet inn for alle, sa Mehl.

Også Ingunn Foss, justispolitisk talsperson for Høyre, sier partiet er bekymret.

− Dette vitner om en situasjon som er i ferd med å komme ut av kontroll. Politiet gjør en formidabel innsats, men de har rett og slett ikke verktøyene de trenger for å håndtere situasjonen.

Foss sier videre at det er viktig å sikre god bemanning i politiet.

− Flere hundre har mistet jobben etter regjeringsskiftet, og det har store konsekvenser for politiets evne til å avdekke, etterforske og straffeforfølge kriminelle.