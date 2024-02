Kripos om kriminelle nettverk: Fem konkrete trusler mot Norge

Det kommer fram i en ny trusselvurdering av kriminelle nettverk som Kripos publiserte i formiddag.

Ifølge rapporten mener Kripos det er en reell fare for at organiserte kriminelle vil operere i Norge for å forsyne det nordiske og europeiske markedet med narkotika.

Eivind Borge, leder for etterforskningsavdelingen i Kripos. Foto: Cornelius Poppe

– Vi ser at det er en alvorlig situasjon der Norge kan bli et transittland for narkotika, og at både politiet, Tolletaten og andre samfunnsaktører må samarbeide og jobbe målrettet for å motvirke denne utviklingen, sier leder for etterforskningsavdelingen ved Kripos, Eivind Borge.

Han legger til at dette ikke er noe som har eskalert i det siste, men som er en utvikling over tid.

– Vi har en annen situasjon i Norge enn mange andre europeiske land. Samtidig ser vi nå internasjonal kriminalitet har kommet nærmere Norge enn det den var tidligere. Det ser vi for eksempel gjennom de store mengdene beslag narkotika og store mengder kokain de siste årene, at nettverk opererer internasjonalt, sier Borge til NRK.

«Kokaintsunami»

Kripos viser til de mange rekordbeslagene av kokain i Norge i løpet av fjoråret.

De advarer om at en «kokaintsunami» fra Sør-Amerika mot Europa også har potensialet til å treffe Norge med styrke.

I tillegg til narkotikatrusselen, peker Kripos på trusselen fra kriminelle nettverk i Sverige, Marokko, Litauen, samt albanskspråklige land.

– Flere av disse har direkte kontakt med narkotikakartell i Sør-Amerika, og forsyner norske kriminelle nettverk med narkotika. De er høyst profesjonaliserte, og leverer forskjellige typer tjenester i den kriminelle verdikjeden, sier Borge.

Mens selve narkotikavirksomheten foregår i det skjulte, har volden og maktkampen nådd offentligheten.

Kripos viser til den akutte voldssituasjonen mellom kriminelle nettverk i Sverige som også har gjort seg gjeldende i Norge det siste året.

Samtidig har de ulike nettverkene blitt bedre på å samarbeide. Dette, og profesjonaliseringen av nettverkene, vil bli en stor utfordring for norsk og europeiske politi og tollvesen i tiden framover.

Kontrollerer store deler av næringskjeden

Kripos definerer marokkanske narkotikanettverk som den største trusselen det neste året.

De vurderer det som meget sannsynlig at den såkalte Mocro-mafiaen vil stå for en betydelig del av innførselen og distribusjonen av cannabis og kokain.

Disse kriminelle gruppene har sannsynligvis kontroll på næringskjeden helt fra produksjonen i Marokko til salg i Norge.

Bakmenn i Marokko skal også ha blitt knyttet til bestilling av voldsoppdrag i Norge.

– Hva gjør Kripos for å snu utviklingen?

– Det er allerede igangsatt ganske tunge tiltak fra Kripos sin side, også nasjonalt. Her må vi jobbe med hele verdikjeden. Fra bakmenn i utlandet helt inn i Norge og gjengmiljøet på østlandsområdet og inn i andre byer som forsynes fra nettverkene der, sier Borge.

Han mener norsk politi har lykkes godt med å følge utviklingen, men at det er naivt å tro at man vil klare å stanse det helt

– Men vi skal gjøre det vi kan for å hindre at dette utvikler seg videre.

Krevende med lang kystlinje

Borge i Kripos sier noe av årsaken til at Norge har blitt mer attraktivt, er grepene som er tatt i andre europeiske land.

– Rotterdam og Antwerpen er typiske havner hvor de trapper opp kontrollen betraktelig. Da ser nettverkene etter andre havner, sier Borge til NRK.

Tolldirektør Øystein Børmer sier fjoråret viste at Norge er første mottaksland av store mengder narkotika, og spesielt kokain. De største beslagene er gjort om bord i lasteskip eller i last som har kommet til landet sjøveien.

– Norge har verdens nest lengste kystlinje, noe som gjør dette til en svært krevende kontrolloppgave for oss, sier Børmer.